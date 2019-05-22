最重要的是把自己的事做好（人民论坛）

5月21日，华为创始人、CEO任正非针对相关热点问题接受媒体采访时表示，面对美国的“90天临时执照”，我们最重要的还是把我们自己能做的事做好，美国政府做的事不是我们能左右的。这样的回答，从一个侧面生动表达了中国企业面对风险挑战时的骨气、底气与企业家精神，引发网友广泛转发与热议。

同样在近日，国务院国资委一则点赞国企创新文章的微博，让无数网友心潮澎湃。“从设计图纸开始，造出了占全球市场份额2/3的中国盾构机”“当年被超高压卡住了脖子，但现在，我们连特高压都搞定了”“石油勘探、开采、炼化、输送都曾一度落后，领先是‘干’出来的”……一项项落后、一次次封锁，却成就了一件件科技自立、创新自主的传奇。创业维艰，奋斗以成，从来就没有什么轻而易举，从来就没有什么理所当然。任凭乱云飞渡、风吹浪打，我自岿然不动、决胜千里，靠的正是把自己的事情做好的坚定与执着。

回首来路，中国人民遭受过的磨难和牺牲、绊脚石和拦路虎，不够多吗？但中国人民何曾因为艰难险阻放弃对梦想的追求和前赴后继的拼搏？从一穷二白的烂摊子上建起“人民当家作主”的新中国，从百业待兴中闯出“决定当代中国命运”的改革开放新路，在历史性成就和变革中推动中国特色社会主义进入新时代，正是靠着把自己的事情做好的勇毅笃行，不让任何外在因素打乱我们的节奏、步伐，我们才取得一个个胜利，把一个个困难踩在了脚下，踏出了大道。

有句话说得不错：世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清真相之后，依然热爱生活。中国人民早就深刻体认到，发展的道路，从来都不是一帆风顺的。无论外部环境如何变化，对中国而言，关键是“收拾精神，自作主宰”，激扬起那么一股子精气神，抓住机遇、迎接挑战、战胜一切艰难险阻。粮食安全说一千道一万，归根到底要体现在沉甸甸的稻穗麦谷里；实体经济主动权，归根到底要掌握在工厂车间的匠心凝聚和科技攻关上；先进技术、关键技术求不到、买不来，归根到底得沉下心、耐住性子去攻克……比认识更重要的是决心，比方法更关键的是担当。当此船到中流浪更急、人到半山路更陡之时，尤须牢记习近平总书记的谆谆教导：“最重要的，还是要集中精力办好自己的事情，不断壮大我们的综合国力，不断改善我们人民的生活，不断建设对资本主义具有优越性的社会主义，不断为我们赢得主动、赢得优势、赢得未来打下更加坚实的基础。”

人人都是普通之人，人人都可做非凡之事。新时代是奋斗者的时代，是创造奇迹、诞生英雄的时代。超1亿户市场主体，9亿多劳动力人口，超过1.7亿受过高等教育或拥有专业技能的人才，8900多万共产党员，每个人向前跨出的一小步，汇集起来就是国家发展的一大步。大有大的潜力，大有大的底气。每个人、每个企业争分夺秒做好本职工作，就没有过不去的沟坎、打不赢的硬仗。历史终将证明，我们前进道路上的那些“绊脚石”，一定会成为奋斗者的“铺路石”。

“若问何花开不败，英雄创业越千秋。”近14亿中国人民风雨无阻追逐梦想，汇聚成的洪荒伟力，没有谁能阻挡得了。正如70年前新中国成立时毛泽东同志所宣示的，“中国人民的不屈不挠的努力必将稳步地达到自己的目的”。踏踏实实做好每一件事，我们必能从荆棘遍地中走出一条胜利之路，走向民族复兴的美好明天。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 04 版）

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