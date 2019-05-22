美国近七成大学毕业生背负学贷 平均约3万美元

人民网讯 综合媒体报道，美国大学生的学贷负担沉重，2018年入校的学生逾半申请贷款，2018年69%的毕业生背负学贷，平均29800美元。

美国大学理事会的资料显示，四年制公立大学2017年毕业生的平均学贷是26900美元，四年制私立大学毕业生为32600美元。 如今在已开始偿还学贷的毕业生中，每月平均付款200到300美元。20%的毕业生2017年的还款拖欠，高于2015年的18%和2016年的19%。

学贷加重了毕业生的负担，研究显示，在25至39岁拥有学士以上学位并背负学贷的人中，21%的人需要有两个以上的工作。在有学贷负担的人中，只有27%感到生活安逸，而没有学贷负担的人是45%。（老任）

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