美国近七成大学毕业生背负学贷 平均约3万美元

人民网讯 综合媒体报道，美国大学生的学贷负担沉重，2018年入校的学生逾半申请贷款，2018年69%的毕业生背负学贷，平均29800美元。
美国大学理事会的资料显示，四年制公立大学2017年毕业生的平均学贷是26900美元，四年制私立大学毕业生为32600美元。 如今在已开始偿还学贷的毕业生中，每月平均付款200到300美元。20%的毕业生2017年的还款拖欠，高于2015年的18%和2016年的19%。
学贷加重了毕业生的负担，研究显示，在25至39岁拥有学士以上学位并背负学贷的人中，21%的人需要有两个以上的工作。在有学贷负担的人中，只有27%感到生活安逸，而没有学贷负担的人是45%。（老任）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】