图书互译 我们更懂彼此（讲好亚洲故事）

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亚洲经典著作互译计划为各国间的交流互鉴提供了一个平台。截至目前，我国已与18个亚洲国家签署图书互译出版合作协议，互译出版了70多种精品图书。这些图书的出版，让人们在阅读中加深了解、更懂彼此。

着眼展示和传播亚洲各国文明之美、共建亚洲命运共同体，亚洲经典著作互译计划，让亚洲各国间加深对彼此文化的理解，为展示和传播文明之美提供了交流互鉴的平台。

截至目前，我国已与阿联酋、阿曼、印度、伊朗等18个亚洲国家签署图书互译出版合作协议，互译出版了70多种精品图书。

为亚洲各国的交流提供了新平台

以图书为载体、出版为桥梁，能更好地推动亚洲及世界各国的文明对话和交流互鉴。

近年来，我国与亚洲国家的图书版权贸易规模不断扩大、质量不断提升，据初步统计，2018年，我国从亚洲国家引进1800多种图书版权，输出5300多种图书版权，以实物贸易方式从亚洲各国进口289万册图书，出口300多万册中国图书。经典中国国际出版工程、丝路书香出版工程支持国内出版机构与亚洲各国出版机构，合作翻译出版1500多种图书，实现亚洲国家主要语种全覆盖。

中阿典籍互译出版工程，作为中阿之间第一个国家级的互译出版工程，目前已完成42种经典著作的翻译出版，《阿拉伯女骑手日记》等19种阿方图书在中国翻译出版，《中国道路》等23种中国优秀图书在阿拉伯相关国家翻译出版。

《中印文化交流百科全书》作为世界上第一部全面总结研究、系统准确描述中印两国文化交流历史的学术文化工具书，采取中印两国联合编纂、同步出版中文版和英文版的方式，开创了中印文化交流的新模式。此外，我国内蒙古自治区与蒙古国教育文化科学体育部共同实施“纳荷芽”中蒙出版交流工程，互译出版两国经典儿童作品。民族出版社与哈萨克斯坦作协签订互译协议，已在哈合作出版了8种图书，将5位哈萨克斯坦著名作家的作品引入中国。

让越来越多的人了解当代中国

北京国际图书博览会成为亚洲各国精品图书展示的大平台，2018年30多个亚洲国家参展，展示精品图书上万种。我国每年组织国内出版机构参加亚洲各国国际书展，在斯里兰卡、阿联酋、印度等国家国际书展上举办中国主宾国活动，推介中国好书，让各国读者读“懂”中国。

越来越多的中国图书走进亚洲各国。以中阿典籍互译出版工程为例，阿方已经翻译出版了《中国震撼》《中国巨变》等23部中方图书，中方已经翻译出版了《格拉纳达》《羚羊的白天》等19部阿方图书。阿语读者表示，“一带一路”相关内容的图书及中国当代文学作品被翻译成阿文并在当地出版，对于想要了解这些信息的当地民众和文学爱好者来说，可谓如获至宝。

北京大学外国语学院阿拉伯语系主任林丰民认为，包括阿拉伯国家在内的许多亚洲国家都渴望了解中国。但是他们发现在文化市场上关于中国的书籍还是太少，仅有的图书也基本是从英文和法文转译过去的，或者是以西方视角写作的书籍，这并不能让他们看到一个全面真实的中国。因此，中阿典籍互译出版工程对阿拉伯国家读者来说，是一场中国文化的“及时雨”。

互译计划将迎来更多国家参与

一些在国内非常流行的文学作品出海后，同样受到了当地读者的喜爱。2017年阿布扎比国际书展期间，麦家的小说《解密》阿文版新书发布会成功举行，吸引了大量阿拉伯读者和当地媒体，签售环节人头攒动，气氛热烈。今年4月25日，徐则臣《跑步穿过中关村》波斯文版首发式在德黑兰国际书展上举办，吸引了大批伊朗读者。伊朗尼格出版社社长阿里雷萨·瑞伊斯·达纳伊表示，随着“一带一路”建设推进，两国文化间交往更是不断深化。他希望两国间能继续加强出版领域的合作，不断推动文学交流，为两国读者提供更多优秀作品。五洲传播出版社副社长荆孝敏表示，五洲一直同伊朗出版界有着密切的联系，近年来已合作出版60余种波斯文图书。

2014年中国和斯里兰卡两国启动“中斯图书互译出版项目”后，积极引进斯里兰卡的优秀作品版权并翻译出版。2018年《关于女人》等图书僧伽罗语版出版，成为中斯互译项目首批成果。《关于女人》的译者、中国国际广播电台的译审盛莉，长期从事对斯里兰卡宣传报道和文化推广工作，她表示，斯里兰卡读者通过阅读僧语版的《关于女人》一书，能够更好了解中国妇女的日常以及她们的所思所想，对促进中斯两国文化交流有着积极作用。

亚洲国家文学所展现出的深厚内涵与优美意境也引起了中国读者的兴趣。印度作品《苏尔诗海》《格比尔双行诗集》等纷纷推出中文版。巴基斯坦著名文物保护专家和考古学家穆罕默德·瓦利乌拉·汗，毕生致力于巴基斯坦古迹的保护与研究，他的《犍陀罗：来自巴基斯坦的佛教文明》一书出版中文版后，在豆瓣上的评分高达8.4分。

现在，我国正与马来西亚等国家积极商洽图书互译出版合作协议，越南、新加坡等国家也主动表达了与我国签署互译协议的意愿。展望未来，会有更多的中外优秀图书通过亚洲经典著作互译计划走进亚洲各国，成为亚洲人民之间互相学习、携手前进的纽带。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 12 版）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)