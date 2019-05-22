法兰西学院设立中国学奖

本报北京5月21日电 （记者康岩）日前，首届“法兰西学院汪德迈中国学奖”在北京颁奖。北京师范大学跨文化研究院名誉院长乐黛云成为第一位获此殊荣的中国学者。

奖项以法国著名汉学家汪德迈的名字命名。汪德迈从事中国文化研究70年，取得了卓越的学术成就，著作《新汉文化圈》《中国教给我们什么》等产生了广泛影响。乐黛云表达了对法兰西学院的谢意，她表示，跨文化研究事业和人才培养工作方兴未艾，还有很多领域需要开拓，自己会继续投入其中。

今年是中法建交55周年。法兰西学院在欧洲拥有崇高的学术地位。设立“中国学奖”，在法兰西学院历史上是首例。“这表明了欧洲学术界对中国文化研究的高度重视，以及欧洲社会对当代中国经济社会发展的普遍关注。”法兰西学院副院长米歇尔·冉刻说。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 12 版）

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