埃塞航空空难一名遇难者亲属起诉波音

因埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于737MAX系列）失事失去亲人的一名法国女士21日在巴黎表示已对美国波音公司提起诉讼，要求波音公司赔偿至少2.76亿美元。

据法国资讯电视台BFMTV报道，法国人娜德热·迪布瓦-赛克斯现居住在美国，她的丈夫、拥有瑞典和肯尼亚双重国籍的乔纳森·赛克斯在3月10日埃塞航空空难中不幸遇难。

迪布瓦-赛克斯21日在记者会上说，她已于20日在美国芝加哥起诉波音公司，指控波音公司“未能对飞行员进行正确的培训，以使其了解新软件可能带来的危险和风险”。她表示，这次空难完全可以避免，因为去年10月已经发生过印度尼西亚狮子航空公司同型号客机空难。

另据法新社报道，埃塞航空空难一名法国遇难者的家属4月初以“过失杀人”罪名向巴黎法院起诉波音公司。

3月10日，埃塞航空一架波音737-8客机失事，机上157名乘客和机组人员全部遇难。这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司同型号客机失事坠海之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。此后，多国停飞737MAX系列飞机。

美国波音公司5月16日发表声明说，已完成737MAX飞机软件更新以及相应的模拟机测试和工程验证飞行，并正在为最终的复飞认证做准备。（记者 唐霁）

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