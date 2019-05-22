步行至议会！乌克兰新总统就职不走寻常路

乌克兰当选总统弗拉基米尔·泽连斯基20日宣誓就职，说当务之急是在东部冲突地区实现停火，同时寻求解散议会。

与以往几届总统不同，泽连斯基步行至议会，而不是乘车，沿途与支持者互动。

【步行前进】

泽连斯基现年41岁，在总统选举中击败寻求连任的彼得罗·波罗申科，是苏联解体以来最年轻的乌克兰总统。

以往当选总统乘车前往议会，泽连斯基20日由4名保镖护卫，从位于首都基辅的家中步行至议会大厦，沿途接受支持者祝福，其间与支持者击掌，与一名支持者合影。

泽连斯基的风格不同寻常，或许与他的喜剧演员背景相关。

泽连斯基因主演一出政治讽刺喜剧而扬名。他饰演的历史教师意外走红后竞选总统。他20日在议会就职讲话中再度提及这份职业：“在生活中，我一直尽力让乌克兰人发笑。今后五年，我将付出一切，不让乌克兰人哭泣。”

【施压议会】

泽连斯基在就职讲话中要求议员们支持一份提案，即解除现任国防部长、国家安全局局长和总检察长的职务。

在泽连斯基看来，这三人是离任总统波罗申科的盟友。法新社报道，国防部长斯捷潘·波尔托拉克和国家安全局局长瓦西里·赫里查克随后递交辞呈。

泽连斯基敦促所有内阁成员辞职，要求他们“把职位空出来，留给那些为下一代人、而不是为下一届选举考虑的人”。

在乌克兰，解职政府部长需要议会批准。

泽连斯基同时呼吁议员们表决通过两部法案，其一是剥夺议员刑事诉讼豁免权，另一是禁止政府官员非法致富。

他说，希望议员们在两个月内完成上述任务，因为议会届时将提前解散。

新一届议会选举定于10月27日举行，本届议会11月27日结束任期。泽连斯基领导的人民公仆党创建不久，在本届议会没有席位。议会选举提前有利于人民公仆党借助泽连斯基就职的高人气获得更多选票。

只是，乌克兰人民阵线党17日退出与波罗申科所属政党结成的执政联盟，实际效果是消减泽连斯基解散议会、提前举行议会选举的可能性。

根据乌克兰宪法，如果执政联盟不复存在，议会必须在一个月内重新组成执政联盟，否则将自动解散并提前选举。但如果议会任期距离届满不足半年，议会不能自行解散。暂时不清楚泽连斯基将以何种途径解散议会。

【立场不变】

泽连斯基20日说将维持亲西方路线，第一项任务是结束持续5年的东部冲突。

“第一项任务是在顿巴斯实现停火，”他说，“我们没有挑起战争，但结束它由我们说了算。”

乌克兰东部顿巴斯地区主张脱离乌克兰“独立”的民间武装2014年4月与政府军爆发大规模冲突，控制顿涅茨克州和卢甘斯克州。乌克兰政府后续指认俄罗斯支持乌克兰东部分离主义势力，俄方否认。

泽连斯基重申乌克兰政府既有立场，即不承认东部地区创建的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”以及克里米亚并入俄罗斯。

乌克兰东部当局暗示，可能与泽连斯基谈判。俄罗斯总统府克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说，总统弗拉基米尔·普京不打算祝贺泽连斯基就职。

佩斯科夫说，普京将在泽连斯基应对乌克兰东部冲突取得首场胜利时祝贺他，那是“乌克兰的内部问题”。

普京4月签署一项法令，简化乌克兰东部地区常住居民申请俄罗斯国籍的程序，审批时间不超过3个月。泽连斯基回应，建议俄方不要“浪费时间诱惑乌克兰公民获得俄罗斯国籍”。

竞选过程中，一些人质疑泽连斯基缺乏从政经验、没有能力在国际谈判中与普京“过招”。路透社解读，俄方法令是对泽连斯基的“初步考验”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)