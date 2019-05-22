土检方逮捕数百名疑似关联“居伦运动”外交部雇员

土耳其检察机关20日对249名疑似关联“居伦运动”的外交部前任和现任雇员签发逮捕令，91人当天由执法部门拘捕。

土耳其检察机关依据对42座城市外交部雇员招考舞弊的调查结果启动抓捕行动。

安卡拉检察官办公室指认，2010年至2013年，“居伦运动”成员以考试作弊方式“混入”外交部。249名嫌疑人中，14人仍在外交部供职。

土耳其2016年7月发生未遂军事政变，251人死亡、近2200人受伤。土耳其政府认定政变主谋是居住在美国的宗教人士居伦，继而逮捕大批据信与居伦有关联的人。居伦否认参与谋划未遂政变。

路透社报道，未遂政变发生以来，土耳其已拘禁超过7.7万人，解除或暂停大约15万公务员、军人和其他政府部门雇员的职务。

土耳其政府指认“居伦运动”长期渗透土耳其军方、警方和司法机关，谋求推翻政府，因而有必要清除政府机构中的居伦“余毒”。（田野）【新华社微特稿】

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