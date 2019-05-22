集体闹“走人”！奥地利多名内阁部长或将去职

奥地利副总理海因茨－克里斯蒂安·施特拉赫的“利益交换”丑闻持续影响政坛：多家媒体报道，与施特拉赫同属奥地利自由党的内政部长赫伯特·基克尔可能遭解除职务。

奥地利自由党方面威胁，一旦基克尔遭解职，这一党派的多名内阁部长将集体“撂挑子”。

【有意辞部长？】

总理塞巴斯蒂安·库尔茨的盟友、奥地利欧洲事务部长格诺特·布吕梅尔19日晚告诉奥地利广播公司记者，他预期库尔茨“将向总统建议解除基克尔的内政部长职务”。

布吕梅尔说，施特拉赫“利益交换”丑闻发生时，基克尔是奥地利自由党党首，由他监督丑闻调查不合适。

两家德国媒体17日曝光视频，显示施特拉赫在2017年10月议会选举前与自称俄罗斯寡头侄女的女子密会，许以利益、换取后者提供竞选支持。施特拉赫18日辞去副总理和党首职务，触发奥地利政坛震荡。

总理库尔茨指认奥地利自由党“玷污国家名声”。总统亚历山大·范德贝伦宣布，国民议会选举可能提前至9月，以恢复公众对公职人员的信任。

【内外不讨好】

对基克尔解职传言，交通部长、现任奥地利自由党现任党首诺贝特·霍费尔20日说：“如果内政部长遭解职，我方党派所有部长将去职。”

他说，库尔茨提议在基克尔去职的情况下让执政联盟坚持运行至议会选举，他予以拒绝。

基克尔与霍费尔一同出席记者会，指认总理库尔茨所属的奥地利人民党“沉迷于权力……只考虑自身利益，不顾后果”。

上一届议会选举中，奥地利自由党得票率26％，排名第三，后续与得票最多的奥地利人民党联合组建内阁。

德新社解读，一旦奥地利自由党成员集体“撂挑子”，库尔茨政府将“损兵折将”，涉及内政、交通、劳工、外交和国防部门。

库尔茨同时承受来自在野党的压力。左翼的“现在党”说有意在议会递交对库尔茨的不信任动议，认定丑闻视频说明整个政府“失败”。

【难查捣乱者】

库尔茨先前承诺调查是谁偷拍施特拉赫那次密会。

库尔茨20日接受德国《图片报》采访时说，他怀疑主使是2017年受雇于奥地利社会民主党的竞选顾问塔尔·西尔伯施泰因，后者擅长为党派指点策略，但招数颇有争议。

俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫说，俄方不回应这段视频，“因为它与俄罗斯联邦、总统和政府都没有关系”，不清楚视频中女子的身份，“不知道她是不是俄罗斯人”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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