白宫指示“通俄”调查关键人麦克加恩对抗国会

美国白宫前法律顾问唐·麦克加恩的律师20日致信国会众议院司法委员会主席，说麦克加恩将“遵从总统指示”，不会出席这一委员会21日就总统唐纳德·特朗普涉嫌妨碍司法举行的听证会。

白宫现任法律顾问和司法部法律顾问局当天分别为麦克加恩不赴国会作证辩护。外界普遍视麦克加恩为特别检察官罗伯特·米勒所作“通俄”调查的关键证人。

司法委员会回应，希望麦克加恩如期出席，否则可能考虑对特朗普发起弹劾调查。

【总统特权】

众议院司法委员会正调查特朗普是否妨碍“通俄”调查。委员会民主党籍主席杰罗尔德·纳德勒上月向麦克加恩发出传票，要求他出席听证会。特朗普20日指示麦克加恩不理会传票。

路透社报道，白宫现任法律顾问帕特·西波隆20日致信委员会，以“宪法豁免权”和“保护总统任期特权”为由，认定麦克加恩不应出席听证会。司法部法律顾问局同一天发表法律意见，助理部长史蒂文·恩格尔在意见中认定，国会强迫总统高级顾问就其职责作证可能不符合宪法。

白宫发言人萨拉·桑德斯当天发表声明，指认“民主党人不喜欢米勒调查结论……希望重做浪费（资源）、没有必要的调查”。

美联社报道，特朗普同一天从白宫前往宾夕法尼亚州参加竞选活动前提及，阻止麦克加恩作证“为今后总统任期”设下“重要先例”。

麦克加恩的律师威廉·伯克当天晚些时候致信纳德勒，说麦克加恩“意识到对前客户（特朗普）所负义务”，因而拒绝出席听证会。伯克同时鼓励委员会与白宫妥协，称麦克加恩“再次发现自己面对两个政府同权分支所作自相矛盾的指示”。

【关键证人】

纳德勒当天发表声明，指认白宫“蔑视法律”，说委员会听证会21日上午将如期举行，期待麦克加恩“依法”出席作证。

委员会民主党籍成员戴维·西西兰警告，如果麦克加恩届时缺席，议员们为迫使现政府交出证人和文件，可能需要推动对特朗普的弹劾调查。

“一些同僚已暗示，如果麦克加恩明天不出席也不回答问题，那会是启动弹劾调查的时候。”西西兰20日告诉媒体记者。他说，弹劾调查指启动程序，决定是否应就弹劾条款表决。

麦克加恩被视为米勒“通俄”调查的关键证人，调查报告大部分内容以他的证词为基础。依据报告，特朗普2017年6月要求麦克加恩让司法部以利益冲突为由“炒掉”米勒，遭麦克加恩拒绝。媒体曝光此事后，麦克加恩再次拒绝出面替特朗普“辟谣”。

不少民主党籍议员和没有介入“通俄”调查的前检察官认为，特朗普上述指令可能构成妨碍司法罪。

美联社分析，麦克加恩如果坚持赴国会作证，恐危及他本人的职业生涯以及他名下的美国众达律师事务所。消息人士披露，众达与一些共和党人有深度业务往来。

【财务记录】

按照美联社的说法，白宫此举是特朗普阻挠国会调查他及现政府的最新一步，势必深化民主党与总统的公开矛盾。

按照法新社的说法，特朗普同一天遭遇挫败。华盛顿联邦地区法官阿米特·梅塔当天驳回特朗普及相关组织和实体的上诉，拒绝认定众议院民主党人向美国玛泽会计事务所征调特朗普竞选总统前财务记录的传票“无效、无法执行”。

梅塔的裁定标志着美国联邦法院首次介入白宫与国会民主党人的争斗。

特朗普同时陷入另一起诉讼，他上月末起诉德意志银行和美国第一资本银行，试图阻止这两家金融机构向众议院两个委员会递交他的个人财务记录。关联这起诉讼的听证会定于22日在纽约举行。

米勒的“通俄”调查报告没有发现特朗普竞选团队成员与俄罗斯政府“串通”的证据，同时没有就特朗普是否涉嫌妨碍司法作出结论。美国司法部长威廉·巴尔所作报告摘要认为，现有证据不足以让法院认定特朗普妨碍司法。

然而，民主党指认巴尔扭曲调查结果，因而就特朗普涉嫌腐败和妨碍司法发起自主调查。众议院司法委员会本月早些时候表决认定巴尔藐视国会，理由是他拒绝公开调查报告全文。（海洋）（新华社专特稿）

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