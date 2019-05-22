在合法选举中面对反对派！马杜罗提议提前议会选举

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗20日提议提前全国代表大会、即议会选举。他说，他准备在合法选举中面对反对派。

【马杜罗倡对话】

委内瑞拉执政党的支持者20日集会，纪念马杜罗连任一周年。马杜罗在总统府迎接支持者并发表演讲。

他提议提前议会选举，“使过去5年唯一处于‘非法状态’的机构恢复合法性”。

马杜罗没有给出提前选举确切时间表，只说“我们将经由选举衡量自己……我们将提前全国代表大会选举”。

委内瑞拉2015年12月举行议会选举，反对党联盟赢得议会多数席位。2016年1月，委内瑞拉反对党不顾最高法院裁决，坚持让3名涉嫌选举舞弊的议员宣誓就职，议会因而遭最高法院裁定为“非法状态”，无法行使立法权。

依据委内瑞拉宪法，下一次议会选举应在2020年举行。马杜罗今年2月要求委内瑞拉制宪大会研究提前议会选举的可行性，同时在全国范围征求民众意见。

马杜罗在演讲中还提及近期委内瑞拉政府代表与反对派代表在北欧国家挪威的接触，说他乐意对话。委内瑞拉政府17日确认，政府代表与反对派代表在挪威探讨对话的可能性。

【反对派求外援】

委内瑞拉反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多“任命”的对美政策特使卡洛斯·贝基奥20日声称，他与五角大楼和国务院官员会面，讨论“委内瑞拉危机的方方面面”。

贝基奥当天在社交网站“推特”发文称，会面场合是美国国务院，“非常积极”，“我们将继续推进”。

美国国务院一名不愿公开姓名的官员在会面前说，美方官员与贝基奥见面，是为讨论美国国务院“过去和今后在人道主义援助和地区支持方面的角色”。

瓜伊多今年1月23日自行宣布出任“临时总统”，得到美国以及南美洲和欧洲一些国家承认。美方持续加大对委内瑞拉的制裁力度，试图迫使马杜罗下台。委内瑞拉政府和反对派的对峙仍在持续，国际社会呼吁以外交和政治手段以及和平方式化解危机。（闫洁）（新华社专特稿）

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