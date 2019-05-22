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日本警方推出“防色狼APP”大受欢迎 下载逾23万次

2019年05月22日07:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  据法新社东京21日电，东京警方推出的一款用来帮助人们防范性骚扰的App，已成为日本热门话题。日本都市通勤时间电车拥挤，衍生了女性长期饱受性骚扰的问题。

一名日本警官表示，这个App已经被下载超过23万次，这个数字对行政单位推出的App来说，已经是创纪录了。

人们遇到性骚扰事件时，只要开启东京都警视厅开发的这款“数码警察”（Digi Police）App，手机会发出最大音量的“请住手”来吓阻色狼，或是以全屏的求救字样显示“有色狼，请帮我”。

警方告诉法新社：“该app非常受用户欢迎，下载次数每月约增加1万次。”警方表示，有些受害者在当时的情境下因惊吓过度喊不出声，但若通过这个App显示求救信息，“尽管受害者不发出声音，也能让周遭的人意识到有人需要帮助”。

根据东京都警视厅统计，2017年东京电车和地铁车厢内，通报了近900件性骚扰案件。（老任）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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