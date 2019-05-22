联合国报告：贸易争端损害全球经济增长前景

中新社联合国5月21日电 联合国秘书处经济和社会事务部21日发布研究报告指出，近期世界主要经济体之间的贸易争端将损害全球经济增长。

这份名为《2019年世界经济形势与展望》的报告指出，在全球贸易摩擦加剧的情况下，2018年全球贸易增长放缓，从2017年的5.3%降至3.6%，今年可能进一步降低至2.7%。世界主要经济体之间贸易紧张加剧，关税上升，全球经济可能受到投资放缓、消费价格上涨、商业信心下降等方面的严重影响。

报告认为，如果贸易争端持续，全球价值链或遭到严重破坏，同中美贸易供应链联系紧密的东亚经济体出口企业首当其冲。贸易争端还可能导致商品需求减少，非洲和拉丁美洲的出口商将受影响。此外，金融系统也承受风险，特别是在一些新兴经济体。进口价格上涨、金融收紧和偿债成本增加，可能会挤压行业利润并导致某些行业陷入债务困境。

报告预计，2019年全球经济增速约为2.7%，2020年增速约为2.9%，但这几乎已是短期内增速的极限。除贸易问题外，一些国家政策存在不确定性、地缘政治紧张以及气候变化等问题也影响到全球经济增长。增长不平衡也非常严重，西亚、拉美和加勒比地区以及非洲大部分地区2019年将面临人均收入增长乏力甚至下降。

报告指出，面对严峻形势，加强多边主义是推动全球可持续发展的关键所在。国际社会必须建立更具包容性、更灵活、更积极的多边体系。这一多边体系必须应对合理关切和批评，并更好地与《2030年可持续发展议程》对接，为国际贸易建立包容、透明、有利发展的框架。

报告还提出，各国应加强国际税务合作，使所有国家从国际公司得到公平的税收份额。必须加强绿色技术国际合作，国际社会应支持发展中国家向可持续生产转型，应对气候变化。(完)

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