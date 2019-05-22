主场外交凸显中国感召力(望海楼)

今年4月和5月，堪称中国的主场外交季。亚洲文明对话大会是继第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国北京世界园艺博览会之后，中国举办的又一场重要外交活动。近年来，中国举办的主场外交活动，无论是参与的国家和国际组织数量，还是成果数量，都屡创新高。强大感召力背后，是大道之行、天下为公。中国办会，为自己考虑，更为世界着想。

中国主场外交展示人类文明优秀成果。中国不止关注中华文明，更关注文明交流互鉴。以亚洲文明对话大会为例，它呈现了世界文明尤其亚洲文明多元共生景象。大会除开幕式、分论坛外，还举办亚洲文化嘉年华和亚洲文明周活动。中国舞台上，不同国家、不同文明的优秀成果得到展示，它们之间进行交流、借鉴。这是中国对传承和弘扬文明的一种守望坚持，也是中国促进世界和平发展、推动构建人类命运共同体的大国担当。

中国主场外交促进世界经济繁荣发展。中国不止关注自身经济发展，也为世界经济发展搭建平台。4月下旬，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛迎来40位国家元首、政府首脑和国际组织负责人，150个国家、92个国际组织的6000余名外宾。旨在同沿线各国分享中国发展机遇的“一带一路”倡议已经从绘就“大写意”到精雕“工笔画”阶段。本届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中方作为主席国发布了涵盖283项务实合作成果的清单，全景式勾画了共建“一带一路”的未来合作前景。共建“一带一路”全面推进的实践过程中，中国欢迎各方共同参与中国的对外开放，支持各国共同发展，建设各国共享的百花园。

中国主场外交促进全球治理高效有序。世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。2014年亚太经合组织领导人非正式会议在北京举办，中国与各方共同应对全球性挑战、共同打造合作平台——反对贸易保护主义的开放平台、深化经济技术合作的发展平台、推进互联互通的联接平台。2016年二十国集团领导人杭州峰会的筹备过程中，渗透着开放、透明、包容的办会理念，中国倾听各方利益诉求，致力于完善全球经济治理。2018年上合组织青岛峰会中国强调坚持共商共建共享的全球治理观，破解时代难题，化解风险挑战。2019年中国北京世界园艺博览会开幕式上，习近平主席强调，共同建设美丽地球家园。

中国主场外交正在通过一场场重大国际活动，践行文明交流互鉴理念，促进世界经济繁荣发展，促进全球治理高效有序，为世界携手解决人类共同面临的各种挑战，为人类文明进步和世界和平发展，积极贡献中国力量。

（作者为北京市社会科学院外国问题研究所副研究员）

(责编：白宇、樊海旭)