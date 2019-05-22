首尔大力推进“步行城市”计划

图为“首尔路7017”项目。

首尔市政府供图

街道两边的步行区域不断扩大，道路两旁增设供行人休息的座椅，街区愈发整洁美观……近年来，为打造步行友好型城市，韩国首尔市的大街小巷正发生着一系列变化。

早在2013年，首尔市就提出要打造步行友好型城市。2016年，首尔市正式推出“步行城市”综合计划，旨在克服以汽车为中心的交通方式带来的弊端，让城市的交通方式恢复“以人为中心”。

为提升步行便利度，首尔市政府在居民集中的区域对现有车道进行“瘦身”，扩大步行道路、改善步行道路质量和环境。目前，首尔市已经建造了107条步行专用道路，在特定时间段内不允许车辆驶入。

首尔市政府把所有单车道和双车道窄路的时速都限制在30公里以下，并专门打造了儿童步行安全道路，在上下学时间限制车辆通行。通过开展“无车日”、徒步及自行车比赛等活动，鼓励市民选择步行或公共交通，引导市民减少对汽车出行的依赖。未来，首尔市将在市中心每个十字路口的道路上，都设置人行横道。

“首尔路7017”工程是具有代表性的“步行城市”项目之一。“首尔路7017”的前身是首尔站高架桥，这座建成于1970年的桥梁见证了韩国经济的飞速崛起。然而上世纪90年代末以来，高架桥设施逐渐老化，由于维护成本高昂，且严重影响城市整体景观，最终于2015年被完全废弃。

2017年起，首尔市对这座高架桥进行了改造，使其成为市民新的休闲娱乐空间。改造后的高架桥四通八达，与沿途的写字楼相联通。行人可以通过空中人行道在半小时内到达周边多个旅游景点和商圈。此外，高架桥上还种植了各种盆栽和花木，设立了咖啡厅、室外舞台、小剧场、游戏区等休闲体验区。

改造后的桥梁被命名为“首尔路7017”，代表着这座1970年建成的高架桥于2017年重获新生，也寓意着这座17米高的桥梁构建了由17条人行道连接起来的空中步行网络。

首尔市政府相关部门负责人朴泰柱向本报记者表示，“首尔路7017”自建成以来，访客人数已超过1000万。高架桥连接了周边地区的优质资源，让老旧社区焕发新颜，大幅激活附近区域的商业，为发展停滞的地区带来活力，也为城市基础设施改造提供了新的思路。

朴泰柱介绍，首尔市将继续大力推进“步行城市”计划，2020年1月起将启动对地标性建筑光化门广场的改造工程，将其打造为步行观光和历史文化空间。广场两边的双车道将被缩减为单车道，附近的十车道将被缩减为六车道。改造后将出现一个2.46万平方米的市民广场，可以举行各类文化演出，为市民提供休闲空间。

朴泰柱介绍说：“当前，首尔以汽车为主的通行模式导致空气中尾气排放的细颗粒物增加，空气质量下降。市民由于步行等运动不足处于亚健康状态。我们认为，要实现以人为本的可持续发展，打造步行友好型城市是必须迈进的方向。”

（本报首尔电）

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 17 版）

(责编：白宇、樊海旭)