■随着科学技术的全球化势头不断加强，产业链的全球布局难以逆转。全球化的发展是大势所趋，有其客观必然性。

■新一轮科技革命兴起，对全球产业链带来了深远影响。国际金融危机进一步加深了发展失衡等矛盾。这凸显了进一步完善全球经济治理体系的重要性。

■世界各国应该加快高质量的开放，为外贸和外资提供高水平的便利和服务，充分发挥新科技对全球化的推动作用，在开放的环境中加强全球合作，在发展中解决问题。

世界贸易组织近日在最新发布的《全球贸易数据与展望》报告中，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。全球贸易被认为是衡量经济全球化发展的重要指标之一。全球化进程当前面临哪些挑战，原因在哪里，各方应该如何应对？本报记者就此对一些国家的知名专家学者进行专访。

“全球化正在经历重要转型”

美国知名经济学家、耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇认为，全球贸易增速出现明显下滑趋势，表明全球贸易对全球经济的推动作用正在下降。数据显示，受国际金融危机影响，2009年全球贸易量暴跌10.4%。在2010年至2011年短暂反弹后，2012年至2018年全球贸易平均增速仅为3.6%，约为危机前20年平均增速7.1%的一半。2018年全球贸易量增速放缓至3.0%，增幅较2017年回落1.6个百分点。

比利时布鲁盖尔经济研究所达杜什教授指出，全球资本流动量也出现明显下降，特别是国际金融危机以来，跨境资本流动量下降了2/3。更令人担忧的是，保护主义、民粹主义持续抬头。过去10年，全球二十大经济体总共实施了超过9000项贸易限制及保护措施。同时，以世界贸易组织为代表的多边贸易体制遭遇挑战，一些发达经济体对国际货币基金组织、世界银行等多边机构的支持意愿和力度都严重不足。

泰国正大管理学院国际学院院长汤之敏认为，全球化是指人类在全球范围内的紧密联系及其发展趋势，涵盖科技、经济、文化以及国际治理等多个方面。虽然全球贸易额增速与资本流动有所放缓，但是科学技术的全球化势头不断加强，产业链的全球布局难以逆转，文化的交流互鉴日益紧密。全球化的发展是大势所趋，有其客观必然性。

“全球化仍是不可逆转的趋势。”欧洲政策研究中心格罗斯教授强调：“历史经验证明，全球化以及多边主义体系下的国际合作是减少贫困、维护和平稳定以及共同应对全球重大问题和挑战的重要途径。同时，只有在多边主义体系下，发展中国家和最不发达国家的利益才能得到更好保障。当前，全球化正在经历重要转型。西方主导的、以货物贸易为主体的全球化动力减弱，而新一轮的全球化将更具包容性、多边性及可持续性等特点。”

据麦肯锡全球管理咨询公司报告显示，2005—2014年，全球跨境宽带流量增长了45倍，到今年预计还将增长9倍。埃森哲公司报告预计，到2020年跨境电子商务用户将达到10亿人左右，销售总额约一万亿美元。格罗斯认为，以数字化为基础的新一轮科技革命对互联互通有着更高的需求，这将进一步推动全球化的深化和转型。

“全球经济治理体系需要进一步完善”

汤之敏认为，在全球化进程中，随着产品、资本、技术和人力资源的跨国流动，不少发展中国家抓住机遇、实现经济发展，人民生活不断改善。

罗奇指出，发达国家在享受全球化带来的低成本商品和服务的同时，忽视了日益加剧的收入不平等问题和极具破坏性的民粹主义政治势力的影响。

达杜什认为，当前全球化面临的挑战是由表层的暂时性因素与深层的结构性因素叠加所造成的。以自动化、智能化、数字化为代表的新一轮科技革命兴起对全球产业链特别是制造业带来了深远影响。制造业企业从主要关注劳动力成本，逐渐转变为对劳动力技能、基础设施条件以及地区法律环境等因素的重视，从而造成部分国家和地区失业率上升以及贫富差距扩大。国际金融危机则进一步加深了这一矛盾。

现有国际经济规则难以有效协调全球化在不同国家间的利益，以及各国内部的合理分配。汤之敏认为：“全球化面临的挑战凸显全球经济治理体系需要进一步完善。”

“合作应对才是唯一出路”

针对全球化面临的挑战，专家们在采访中都表示：“合作应对才是唯一出路”。格罗斯说：“保护主义和单边主义只会造成全球经济陷入新一轮衰退。”

达杜什建议，应考虑到一些西方国家民众反对经济全球化的原因，重塑民众获得感和社会凝聚力。通过完善社会保障制度、建立职业培训体系以及改革劳动力市场等措施，使人力资本进一步得到优化，以适应科技革命所带来的产业结构调整。汤之敏认为，应该让更多民众借助日益便利的国际商务、物流和支付平台，参与到全球化的经济活动中来，分享全球化的好处。

达杜什进一步指出，全球化的推进还要有与之匹配的更完善的全球治理体系。“相关各方应努力推动全球多边机制的改革，充分考虑发展中国家的利益，使其更具包容性和代表性。”罗奇则建议，可以从世贸组织改革和加强国际金融、气候变化和卫生方面的全球政策架构等途径来应对全球化风险。

专家们强调，要“在开放的环境中加强全球合作”，促进各类生产要素的自由流通，在发展中解决问题。汤之敏强调，世界各国应该加快高质量的开放，为外贸和外资提供高水平的便利和服务。“一带一路”合作有助于提高互联互通水平，为全球化更好造福各方提供了途径。达杜什提出，要通过加强双边和多边谈判，降低大数据等新生产要素在全球流动的壁垒，充分发挥新科技对全球化的推动作用。

（本报曼谷、华盛顿、布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 17 版）

(责编：白宇、樊海旭)