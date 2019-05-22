以真心对话 用理解交融（文明互鉴 美美与共）

报道亚洲文明对话大会是件幸事，因为在家门口就能尽赏绚烂多姿的文明之美，感受悠远深邃的历史传承。这期间，三件“有故事”的展品和藏品，让记者记忆尤深。

在中国国家博物馆举办的“大美亚细亚——亚洲文明展”，游客如织。步入展厅，迎接人们的第一件藏品，就是斯里兰卡国宝级文物——郑和《布施锡兰山佛寺碑》的复制品及拓片。这是郑和第二次下西洋时所立，碑上刻有中文、泰米尔文和波斯文3种文字，体现出中国自古以来对不同文明的尊重。率领当时世界最庞大的舰队，郑和七下西洋，满载“珍宝”，不占寸土，传播文化与技术，促进交流与繁荣，成为传世佳话。碑文无声，却是中华文明亲仁善邻、协和万邦的最好讲述者。

80多岁的哈萨克斯坦著名汉学家克拉拉·哈菲佐娃是亚洲文明对话大会分论坛嘉宾。这次来北京，除了参会外，她还有一个特殊的期待：会一会50多年未见的老同学吕桂珍。上世纪60年代，哈菲佐娃在北京大学求学，因物资匮乏，一直没有买到学习参考书。吕桂珍知道后，一笔一画抄下整本《汉语语法》送给她——这本书不仅成为她最重要的学习资料，也是两国情谊的最好见证。不久前，哈菲佐娃将它赠送给哈萨克斯坦国家档案馆永久收藏。

挂着大红灯笼的城堡、满是棒棒糖的公园、小汽车堆成的房子……在“亚洲数字艺术展”上，中国艺术家费俊的作品《有趣的世界》吸引了诸多目光。费俊说，这件作品的真正创作人是全世界的参与者。在费俊开发的在线艺术游戏中，世界各地的人们都可以使用其中的三维模型，建造自己心中“有趣的世界”，并实现同其他“世界”的联通与互动。“艺术是一门世界语言，希望这个数字艺术作品能够成为一个平台，让来自不同国家的人们在这里交流互通，展现各自独特的个性和文化价值，呈现丰富多元的艺术面貌。”

从历经数百年风雨的石碑，到珍藏半个世纪的手抄本，再到数字技术下的艺术作品，不同时期的3件展品藏品，是中华文明与其他文明交融互鉴的缩影。时代在变，相互尊重、平等相待的情谊不变；文化的载体在变，美人之美、美美与共的理念不变；交流的对象在变，开放包容、互学互鉴的胸襟不变；沟通的手段在变，与时俱进、创新发展的执着亦不变。

正如习近平主席所说，中华文明绵延传承至今从未中断，从不具有排他性，而是在包容并蓄中不断衍生发展。

“人是文明交流互鉴最好的载体。”当每个人都将自己视为文明的传承者和传播者，以真心去对话，用理解去交融，我们就能描绘出更加斑斓的文明色彩，激发出人类社会发展的潜力与活力。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 05 版）

(责编：白宇、樊海旭)