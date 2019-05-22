“一带一路”倡议的重要意义在于，它不仅事关贸易和经济发展，还包括文化的交流互通。文化在促进区域和谐与协同发展方面发挥着重要的作用。我们有必要让“一带一路”倡议更多融入区域交流合作，促进亚洲文明之间更多的文化互动。

——亚洲合作对话秘书长 班迪·林沙军

丝绸之路不仅仅是贸易和物品的交换通道，同时也是思想和观点的交流通道，帮助我们传承文化和历史。只有通过互鉴，我们才能学会宽容、开放和兼收并蓄。当今社会日益复杂，我们需要保持理性的态度，推动文明之间的互相学习、互相交流，促成跨文化、跨文明对话。只有保留各自文化、文明的特色，保证人类文明的多样性，才能构建共同的美好未来。

——英国牛津大学历史学教授 彼得·弗兰科潘

亚洲文明之间的对话能够帮助我们更好地理解人类的共同价值，从而推动和平发展。只有我们加强相互之间的交流互鉴，文明才会越发丰富多彩。“一带一路”倡议促进全球的沟通合作，“人心相通”是其中一个重要组成部分。

——泰国国家研究理事会秘书长 锡尔鲁格·松西维莱

很多时候，我们在经济方面缺乏合作，很大程度上是因为文化方面缺乏交流。当我们更主动地去接触他国的文化风貌、学习不同的文化传统，我们彼此之间也会相应地建立起更多的信任。

——印度尼西亚战略与国际研究中心高级研究员 雷蒙德·阿杰·霍莫

我们如今处在第四次工业革命的开端。这一变革有可能彻底改变我们工作、生活的方式。人类历史上从来没有经历过这样的变革，但有一点可以确定的是，第四次工业革命必然建立在多国协调合作的基础上。因此，构建人类命运共同体是一个非常重要的倡议。

——孟加拉库什蒂亚伊斯兰大学副校长 哈伦·拉希德·阿斯卡里

亚洲是多文化、多宗教、多民族共存的，这种多元状态来源于亚洲文明的人文传统。我们要理解每个人心灵都是相通的，相信各个群体命运都是相连的，从而本着“天下一家”的原则去调和各国不同的利益诉求。

——马来西亚南方大学校长 祝家华

没有和平共处、和谐发展的理念，经济是很难发展起来的。中国从古至今流传下来的哲学智慧强调“和而不同”，本质就是和平共存。霸权不能统一世界，即便可以做到，也必定不能长久。只有和睦亲邻、互相尊敬、礼尚往来，才是真正的君子行为，是符合人民利益的行为，也是长久繁荣发展之道。

——韩国韩中商会常务副会长 王琇德

人与人之间面对面的交流是不可缺少的。我们要大力发展文化旅游业和服务业，在全球范围内促进不同层面的交流合作，让不同文明和文化之间得到有效交流沟通。旅游会拉近文明之间的距离，它在全球发展议题中的地位应该得到提升。

——塔吉克斯坦科学院经济与人口研究所所长 马夫祖纳·卡里莫娃

（本报记者韩晓明、杜一菲摘自亚洲文明互鉴与人类命运共同体构建分论坛嘉宾发言）

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 05 版）

(责编：白宇、樊海旭)