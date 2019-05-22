以亚洲智慧推动文明互鉴

“我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒，以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分，促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进。”

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。习近平主席倡导的文明交流互鉴和构建亚洲命运共同体、构建人类命运共同体等重要理念，反映了亚洲和世界各国的普遍愿望。

在亚洲文明对话大会及一系列相关配套活动上，各国与会代表继续就此议题展开深入研讨。大家表示，山水相连、人文相亲的亚洲各国，将以亚洲文明对话大会为契机，坚持开放包容、合作共赢、变革创新，共同开创亚洲繁荣发展的新未来。

真正的文明尊重多样性

正在北京展出的“殊方共享——丝绸之路国家博物馆文物精品展”上，一只中国唐代的单把陶杯吸引众人驻足观赏、啧啧称奇——它是迄今为止在拉脱维亚境内发现的唯一一件中国文物。黄绿色的釉体，散发着千年以前的文明之光，见证着古丝绸之路如何跨越时空，联通世界。

美国学者芮乐伟·韩森表示，历史上，丝路上穿行的人们把各自文化向远方播种，使得这条路网成为全球最著名的东西方宗教、艺术、语言和技术交流的大动脉。丝绸之路、茶叶之路、香料之路等古老商路，承载着亚洲先人们交往交流、互通有无的文明对话；今天，“一带一路”“两廊一圈”“欧亚经济联盟”等一系列多边双边倡议、协议，则进一步拓展了文明交流互鉴的途径，为推动文明交流互鉴提供具体务实措施，架构起各国民心相通的桥梁。

激发人们创新创造活力，最直接的方法莫过于走入不同文明，发现别人的优长，启发自己的思维。希腊总统帕夫洛普洛斯说：“我们深知各种文明都是平等且独一无二的，多样性是文明的基本特征，真正的文明尊重多样性。本次大会为推动亚洲各国相互理解、相互尊重、相互信任，发挥了重要作用。”

“下一步，中国将进一步推动亚洲开放融通，坚定不移地支持经济全球化和多边主义，弥合亚洲各国经济发展的差距。同时，深化亚洲各国的智库合作，促进亚洲文明发展与交流互鉴。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明表示。

以文明互补共存实现发展成果共享

“相异的文化有可能构成一个共同体系吗？”美国前国务卿基辛格曾在《世界秩序》一书中提出这样一个问题。对此，中国古语早就给出答案：“和羹之美，在于合异。”

“我们要尊重文明发展的互补性，坚持文明成果的共享性。”国务院发展研究中心党组书记马建堂说，“人类今天享有的文明果实，是各种文明相互取长补短、交流借鉴的结晶。在历史长河中，人类文明总是在融合、互补中向前发展，不是一家独领风骚。在丰富多彩的文明面前，应当尊重文明发展的互补性，自信而又谦卑，自尊而又包容，展示开放的胸襟和气度，以尊重赢得尊敬，以文明互补共存实现发展成果共享。”

“我们应该自觉抵制固步自封的倾向，充分尊重人类文明多样性，并以此维护世界和平。”联合国教科文组织总干事阿祖莱说。斯里兰卡总统西里塞纳对此深表赞同：“当前不少国家面临冲突困扰，某些势力、组织采取的极端行动，对一些国家和人民造成了伤害。要应对国际恐怖主义、宗教极端主义带来的挑战，我们必须团结一致，加强国际合作，运用文明的力量，维护我们共同的价值。”

亚洲文化遗产保护行动、亚洲旅游促进计划、民间团体互动交流……如果说构建人类命运共同体的理念播下了文明交流的种子，这些实实在在的行动则在厚植文明互鉴的土壤。让命运共同体的理念在各国人民心中生根发芽，世界将生长出一片又一片和平的森林。

“在匈牙利，有越来越多的年轻人开始学习汉语、日语、蒙古语等亚洲国家的语言，了解亚洲文化。”匈牙利罗兰大学蒙内研究部主席艾格妮丝·比尔塔兰告诉记者，包括她在内的很多学者都将21世纪视为“亚洲的世纪”，将目光投向这片孕育灿烂文明的沃土。“感谢亚洲文明对话大会的举办，让我从不同文明、不同思想的交流碰撞中获益匪浅，拓宽了研究思路与视野。”

亚洲文明对话具有世界意义

古老的中华文明为世界留下宝贵的财富。习近平主席提出构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的伟大构想，是当代中国为世界和平与人类进步做出的又一重大贡献。和合共生的中国方案，为开启人类发展进步的美好未来提供了中国智慧。

“构建命运共同体，让全世界和平共处，全人类相互理解……我们应该以这样的理念去指导我们的行动。文明的对话正是实现这一目标的重要途径。”德国席勒研究所创始人黑尔佳·策普·拉鲁什认为。

促进文明交流互鉴，可以为完善全球治理格局凝聚各方力量。只有基于各国自身文明传统和智慧，寻求“最大公约数”，才能更好地维护各方利益。“亚洲文明之间的对话对整个世界也是意义重大的。”黎巴嫩贝鲁特研究院创始人拉希达·德格姆说。

在法国巴黎的联合国教科文组织总部大楼前的石碑上，镌刻着这样一句话“战争起源于人之思想，故务需于人之思想中筑起保卫和平之屏障”。中国社会科学院世界经济与政治研究所学部委员、所长张宇燕认为，中国文化中蕴藏着解决当代世界难题的重要启示。“孔子讲过，‘己欲立而立人，己欲达而达人。’这是中国文化的传统，我们推进‘一带一路’建设，构建人类命运共同体，与此是一脉相承的。”

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 05 版）

(责编：白宇、樊海旭)