中国援老挝工贸部信息系统改造项目开工

新华社万象5月21日电 （记者章建华）中国政府援老挝工贸部信息系统改造项目开工仪式21日在老挝首都万象举行。中国驻老挝大使馆经商参赞王其辉出席并致辞，老挝工贸部副部长宋吉等中老各界代表约100人参加仪式。

该项目由中徽建技术有限公司承建，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司和四川华凯工程项目管理有限公司联合体承担管理任务。

项目总工期20个月，将对老挝工贸部机房进行升级改造，安装远程视频会议系统，开发电子文件系统并对老方技术人员进行信息技术培训等。完成后将为老挝工贸部提供便利、快捷、易于管理的公共服务，促进老挝中央和地方之间的信息共享，增强老方在信息数据的自主发展能力。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

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