“亚洲文明对话大会提供了良好平台”（文明互鉴 美美与共）

“不同文明之间加强对话和沟通，有助于增进相互了解，使彼此之间的联系更加紧密。亚洲文明对话大会提供了良好平台。”俄罗斯科学院通讯院士、远东分院历史考古与民族学研究所亚太研究中心主任维克多·拉林日前在接受本报记者采访时表示。

“亚洲拥有历史悠久的多样文明，数千年来通过各种方式为世界文明发展作出了不可磨灭的贡献。”拉林认为，包括中华文明在内的亚洲文明与其他文明之间的相互交流与学习，对世界整体发展产生重要影响。“中国对不同文明展现包容开放的姿态，历史上，中国的四大发明对全球文明进步起到巨大作用，有力促进了不同国家和地区的往来互通。”

拉林表示，不同国家与民族之间存在文明差异，需要通过开放、积极、持续的交流，来实现和谐共处、共同进步的目标。“当今世界不确定、不稳定因素增多，亚洲文明对话大会的举行有助于促进各国消除彼此之间的分歧，为亚洲开创更加光明的未来，同时推动世界和平稳定以及可持续发展。”

“‘一带一路’倡议的提出，极大地促进了文明之间的互学互鉴和亲近友好。”拉林认为，“一带一路”建设的不断推进，将进一步促进全球范围内文明对话，使更多国家从中受益。

拉林认为，当前，全球面临气候变化、地区冲突等一系列挑战，必须依靠各国合作解决。未来的世界秩序应该建立在不同文明包容和谐的基础之上。“亚洲文明对话大会的举行有助于不同国家和地区寻找有效沟通机制，为避免文明冲突、促进共同发展指明前进方向。”

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

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