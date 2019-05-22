一带一路将使全球资源得到公平有效共享

据新华社伦敦5月20日电 （记者金晶）英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里近日在接受记者采访时表示，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛引发全球持续关注，“一带一路”建设已取得重大进展，许多构想已成为现实和具体的项目。

他认为，经过“一带一路”建设，全球资源将能够更加公平、有效地被各国共享。“对那些对中国仍有误解的国家来说，现在该是‘破冰’的时候了。”

他驳斥一些西方媒体对“一带一路”的抹黑言论，表示尽管基础设施建设前期投入大，但建设完成后，所在国家和地区可以获得巨大的发展潜力。

“没有主要铁路、公路动脉和能源供给等，一些国家的贫困状况很难被改变，中国正在帮他们加速建设基础设施来脱贫。”佩里说。

佩里表示，随着基础设施的完善，落后地区的资源更加易于开发、获取和利用，这些地区将迎来大规模的城市化过程和发展。他认为，目前一些西方国家对“一带一路”心存疑虑，这会导致这些国家相关企业丧失一些投资和发展的机会。

佩里高度赞扬中国领导人提出的“构建人类命运共同体”理念。他表示，在经济落后地区建设基础设施、加强互联互通，有助于铲除恐怖主义的温床，促进地区和平与稳定。

英国48家集团俱乐部的前身是成立于1954年的英中贸易48家集团。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

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