人民网>>国际

英国48家集团俱乐部主席——

一带一路将使全球资源得到公平有效共享

2019年05月22日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社伦敦5月20日电  （记者金晶）英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里近日在接受记者采访时表示，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛引发全球持续关注，“一带一路”建设已取得重大进展，许多构想已成为现实和具体的项目。

　　他认为，经过“一带一路”建设，全球资源将能够更加公平、有效地被各国共享。“对那些对中国仍有误解的国家来说，现在该是‘破冰’的时候了。”

　　他驳斥一些西方媒体对“一带一路”的抹黑言论，表示尽管基础设施建设前期投入大，但建设完成后，所在国家和地区可以获得巨大的发展潜力。

　　“没有主要铁路、公路动脉和能源供给等，一些国家的贫困状况很难被改变，中国正在帮他们加速建设基础设施来脱贫。”佩里说。

　　佩里表示，随着基础设施的完善，落后地区的资源更加易于开发、获取和利用，这些地区将迎来大规模的城市化过程和发展。他认为，目前一些西方国家对“一带一路”心存疑虑，这会导致这些国家相关企业丧失一些投资和发展的机会。

　　佩里高度赞扬中国领导人提出的“构建人类命运共同体”理念。他表示，在经济落后地区建设基础设施、加强互联互通，有助于铲除恐怖主义的温床，促进地区和平与稳定。

　　英国48家集团俱乐部的前身是成立于1954年的英中贸易48家集团。


　　《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

(责编：白宇、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved