塔吉克斯坦总统拉赫蒙会见王毅

本报比什凯克5月21日电 （记者周翰博）杜尚别消息：塔吉克斯坦总统拉赫蒙20日在杜尚别总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

拉赫蒙请王毅转达对习近平主席的亲切问候。他表示，发展对华关系始终是塔吉克斯坦外交的优先方向。塔方愿将塔2030年前国家发展战略同共建“一带一路”倡议深入对接，加强塔中经贸、农业、科技、人文、基础设施建设等领域的务实合作，造福两国人民。塔方愿同中方加强在国际和地区事务中的协调与合作，共同打击“三股势力”和跨国有组织犯罪。

王毅转达习近平主席对拉赫蒙的亲切问候。王毅表示，上个月，总统阁下赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛并同习近平主席举行会谈，为两国关系发展注入新动力。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念得到国际社会普遍赞同。中塔作为全面战略伙伴，已经结成“四好关系”，理应在构建人类命运共同体进程中走在各国前列。中方将继续坚定支持塔方为维护国家独立、主权和安全所推行的内外政策，坚定支持塔方为发展经济和改善民生所作努力。

同日，王毅还与塔吉克斯坦外长穆赫里丁举行了会谈。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

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