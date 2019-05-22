轻舟已过万重山（钟声）

最近一段时间，中美经贸磋商尚未达成任何协议，美方就一再给中方乱扣帽子，指责中方“倒退”、“背弃”、在一些已达成共识的问题上立场出现“倒退”。美方用这样的伎俩一边混淆视听，一边挥舞大棒，实质是霸凌主义的又一次表演。

众所周知，磋商本是交换意见、缩小分歧、谋求共识、解决问题的过程。磋商过程中双方有不同观点是正常的，双方正式达成协议前有变化也是正常的。现在磋商还未结束、协议尚未签署，何谈什么“倒退”与“背弃”？尊重谈判伙伴，这是国际谈判的规则。只要中方提出自己的关切，美方就盛气凌人地指责中方，美方真是无礼到了极点！美方此举还有端不到桌面上的盘算，那就是为美方极限施压寻找借口。

究竟是哪一方翻手为云、覆手为雨？事实不辩自明。

去年12月1日，中美两国元首阿根廷会晤期间达成共识，停止加征新的关税，并要求两国工作团队加紧磋商，朝着取消所有加征关税的方向，达成互利双赢的具体协议。此后，双方磋商团队往来于大洋两岸，让世界看到了中方解决经贸问题的诚意。在不久前的第十轮磋商中，美国财政部长姆努钦还表示贸易磋商“富有成效”。然而，话音未落，美方就指责中方“倒退”、“背弃”，单方面宣布加征关税，完全背离两国之前达成的共识，使中美经贸磋商严重受挫。这是谁在“倒退”、“背弃”，明白人一眼就看得真真切切。

从中美经贸磋商的进程看，把车开得歪歪扭扭、倒来倒去的是美方，美方反复无常已经成了常态。美方一会儿说“与中方的磋商进行得非常顺利”，一会儿又指责中方在贸易磋商中“毁约”；一会儿坚称要与中方“达成一份非常全面的重大协议”，一会儿又宣布“非常乐意提高中方输美商品的关税税率”。不仅是言论上口是心非，行动上更是前后矛盾，前脚派出工作团队到中国磋商，后脚就挥起关税大棒破坏磋商进程。

正是美方的反复无常、朝三暮四，让中美经贸磋商跌宕起伏。去年5月19日，中美双方曾经达成重要共识，并且发表了联合声明，但5月29日美方就单方面“倒退”、“背弃”，撕毁协议，背弃共识；去年6月初双方曾就能源和农业领域的具体合作达成共识，6月15日美方又一次“倒退”、“背弃”……美国人的脸，一天一个样，让世人直叹跟不上节奏。

在国际事务中强词夺理，对他国随意指责、横加干涉，动不动就翻脸，时不时就变脸，是美国一贯的做派，有时甚至到了荒诞不经的地步。这一次，美方故伎重演，煞有介事地抛出所谓的“中国退步论”，终将自掴脸皮、贻笑大方。

中方一直抱着最大的诚意推动经贸磋商，希望在平等相待、互相尊重的基础上，达成一份互利双赢的协议。尽管美方加征关税行为使第十一轮磋商进程遭到严重挫折，中方磋商团队依然前往华盛顿，中方推动磋商的诚意有目共睹。

事实上，中国历来“言必信、行必果”，得到国际社会广泛认可。去年以来，中国扩大开放的一系列措施正在加速落地：大幅下调汽车、化妆品等进口关税；审议出台外商投资法；放宽市场准入，一般制造业已基本实现对外资全部开放……

不仅说到做到，还将做得更好！第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布的一系列重大改革开放措施，在世界范围引发热烈反响。世人看到的是，中国改革开放正在满怀信心地高歌猛进。

中国是有原则、有底线的。任何时候任何情况下，中国都将坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，坚决维护国家和民族尊严。如果把中方坚持原则、拒绝损害说成是“倒退”、“背弃”，那只能是强盗逻辑。在重大原则问题上，中方从来没有让步，何来“倒退”、“背弃”之说！自己想象自己取得了“进步”，遭到拒绝后就诬称中方“倒退”、“背弃”，想要损害中国的核心利益和重大原则，只能是一厢情愿。中国人民过去没有、今天不会、将来更不可能拿原则问题和核心利益作交换。指望着中国吞下损害自身核心利益的苦果，指望中国在重大原则问题上让步，注定只能是竹篮打水一场空！

人无信不立，国无信则衰！为了在经贸磋商中捞到更大好处，美国罔顾事实、乱扣帽子、极限施压，严重透支了其国际信用，既无助于问题的解决，更抹黑不了中国的国际形象。中国改革开放的步伐永远向前，中国推动构建人类命运共同体的努力永远向前，绝不是一些人一声“倒退”、“背弃”就能抹杀得了的！正所谓“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

(责编：白宇、樊海旭)