大湄公河次区域禁毒国际合作稳步推进

在湄公河“金三角”水域巡逻的中老缅泰湄公河联合巡逻执法编队。

本报记者 孙广勇摄

大湄公河次区域各国加强禁毒合作，中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制不断深化。2011年，在中国的倡导下，中老缅泰四国建立湄公河流域执法安全合作机制，共同打击跨国犯罪，维护流域安全稳定。截至2018年12月，中老缅泰四国已累计开展77次湄公河联合巡逻执法、派出执法船艇654艘次、执法队员12297人次、总航程4万余公里，为数千艘中外船舶护航，有力维护了“黄金水道”的安全稳定。

“近年来，‘金三角’毒品对湄公河流域国家、亚太地区乃至全球都造成了极大威胁。加强国际合作是禁毒工作取得成效的重要一环。”中国国家禁毒委员会常务副秘书长魏晓军对本报记者说，中国与湄公河流域国家正在加强情报交流、案件侦办、联合扫毒行动等执法合作，打击跨国涉毒犯罪取得重大进展。

中泰合作打击境外毒品流入和过境

近日，本报记者来到位于泰国曼谷市中心的泰国禁毒委员会行动指挥中心，大屏幕上显示着当天泰国各地的缉毒行动，以及主要地区面临的毒品形势。

去年7月，中国海南警方摧毁了一条从境外走私毒品进入海南的贩毒通道，但有两名毒贩逃往泰国。“中方立即联络了泰国禁毒委员会驻中国联络官，通知泰国国家警察总署移民局将其列入控制名单，经过长达一年多的侦查，逐渐掌握这两名毒贩的基本情况、活动规律和落脚点等，在泰国素林府将其中一名毒贩抓获”。泰国禁毒委员会驻中国联络官阿卡吉对本报记者说。

随着“金三角”地区合成毒品贸易出现上升趋势，与缅甸东部掸邦接壤的中国、泰国和老挝面临的威胁不断加深。在泰国禁毒委员会绘制的“毒品流入地区形势图”上，记者看到泰国北部、东北部边境都是大片的高危红色，南部和东部边境也是主要流入区域。

20多年来，中泰两国在禁毒执法领域一直保持紧密合作，先后破获一系列在本地区具有重大影响的跨国毒品案件，并共同推动开展了“平安航道”联合扫毒行动。“在东盟国家中，泰国是与中国开展禁毒合作最早、最为密切、成效最好的国家。”魏晓军说。

泰国禁毒委员会秘书长尼勇对本报记者说：“泰中之间的司法合作和联合执法十分重要。泰中已经建立了全方位合作关系，成为双边禁毒合作的典范。两国禁毒部门通过多个双边和多边机制进行着富有成效的合作。除禁毒执法合作外，双方还在戒毒康复、替代种植等领域开展合作，在联合国、大湄公河次区域、东盟加中国禁毒合作机制下协调立场、密切配合，共同推动次区域禁毒合作发展。”

“平安航道”扫毒行动成果显著

本报记者曾随四国巡逻编队沿湄公河巡逻，在中老缅泰多个城镇、港口，看到流域国家通过合作取得的禁毒成果以及为沿岸人民带来期盼已久的安全感。在老挝波乔省莫村生活了几十年的村民坎平说：“我们世世代代生活在湄公河畔，联合执法让我们的生活更加安宁。”

记者来到位于清迈的泰国禁毒委员会第五区办公室，该办公室负责泰北8个府的禁毒事务。在第五区办公中心，有一座飘扬着六国国旗的崭新小楼，楼前“湄公河执法安全合作中心”的牌子十分醒目，这是泰国担任“平安航道”行动轮值主席国时的六国行动协调中心。在合作中心，来自泰国、中国、缅甸、老挝、越南、柬埔寨六国的警务人员在紧张地忙碌。

“泰方希望进一步加强与中国、缅甸、老挝等国的合作，共同打击毒品犯罪。目前，一个成功机制就是中国倡议成立的‘平安航道’联合扫毒行动。”尼勇说。

为进一步巩固和强化中老缅泰湄公河流域执法安全机制，打击跨国毒品犯罪，改善该流域治安状况，2013年中方发起建立中老缅泰“平安航道”联合扫毒行动机制，2015年四国邀请柬埔寨、越南两国加入，签订《中老缅泰柬越“平安航道”联合扫毒行动规划》。

截至目前，“平安航道”联合扫毒行动取得显著成果，已上升为澜湄合作机制下的一项重要执法合作内容。“通过六国合作，禁毒部门对‘金三角’地区的毒品生产、贩卖情况掌握得更清晰，各国采取的打击毒品行动取得更大成效，有力打击了湄公河流域涉毒犯罪活动，维护了整个地区的安全稳定。”尼勇说。

从联合巡逻执法到“平安航道”机制，湄公河流域执法安全合作机制不断升级，有效维护了地区安全稳定。“湄公河流域各国将继续强化执法安全各领域的务实合作，消除毒品威胁，实现该地区的安全稳定。”老挝公安部部长维莱说。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

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