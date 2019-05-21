亚洲旅游美美与共 志愿服务美人之美

作为亚洲文明周重要主题活动之一，亚洲文化旅游展于5月16日至18日在全国农业展览馆（北京）举办，展会通过文化和旅游专题展示、文旅产品洽谈、世界遗产影像展示、主宾国及主题市推介等形式，展示了中国与亚洲各国文化和旅游产业发展的最新成果。虽然主办地点距离国家会议中心主会场15公里，可这里的志愿者同样用自己的一言一行诠释着志愿服务之美。

9种语言同说一句“中国欢迎您”

“10个人9个小语种，充分体现了二外多语种的特色，寻找各语言之间的差异和共通成为了我们乐此不疲的话题，每当谈起自己掌握的那门语言时，大家就来了精神，把课堂上学的知识拿来帮助需要帮助的人，这种成就感是世界上任何事物都不能替代的。”北京第二外国语学院学生袁茵在《志愿者日记》中这样写道。在亚洲文化旅游展上，袁茵的岗位是注册服务，和她一起工作的还有同样来自北京第二外国语学院的9名同学，10名同学9个小语种的强大阵容，让他们的志愿服务处处显得得心应手。

在注册服务岗工作，每天都要和来来往往的参展商及观众打交道，用“最美声音”提供服务是这个岗位上的志愿者们共同遵循的服务宗旨。“其实，不仅志愿者的微笑是北京最好的名片，志愿者的声音也是。”波兰语专业学生龙朵拉告诉北京青年报记者，其实，当这些外宾遇到一些紧急情况，比如不小心丢了东西、找不到卫生间、走丢了路、需要翻译时，最渴望听到的是“志愿者的声音”，小语种的服务显得尤为重要。

除了服务这些来自亚洲各国的参展商，这群95后、00后志愿者还希望亚洲文明对话大会能得到全世界的关注。在工作之余，他们集体录制了一段包含西班牙语、阿拉伯语、俄语、波兰语、中文等9种语言的视频，在视频中，大家同说一句话：“亚洲文明对话大会，中国欢迎您！”这句话说出了志愿者们的心声，更留下了一段难忘的回忆。

发挥专业特长让服务尽善尽美

来自北京外国语大学的努尔夏提·吐尔汗是一名哈萨克族学生，用他的话来说，除了中文、哈萨克语、英语，俄语已经是他的“第四种语言”了。在这次志愿服务中，恰恰是这门“第四种语言”发挥了作用。

努尔夏提·吐尔汗的工作是向国内外参展商分发调查问卷。调查问卷的问题和选项只有中英文两种语言，这让来自小语种国家的参展商“犯了难”，尤其是那些来自俄罗斯的参展商，英语并不是很流利，努尔夏提·吐尔汗便临时扮演起翻译的角色，协助俄罗斯参展商进行选择和填写。“一份高质量的调查问卷不是填完就行，你还需要和调查对象聊聊”，努尔夏提·吐尔汗分别与俄罗斯、哈萨克斯坦的参展商交流了各自国家旅游业的发展现状，了解了对方的合作方向，这对他调查问卷的回收很有帮助。

“您好，在您面前的四台电脑中，存有23部中国文化遗产有关的影像资料，其中有对天坛、张家界、平遥古城等文化遗址的介绍，也有对傣剧、吕剧、脸谱、古琴等地方民间艺术的讲解。现在LED屏幕上播放的是《山东戏曲-莱芜梆子》的影片，您可以在旁边的电脑上自主选择想看的片段”。在农展馆世界遗产影像展示厅的视频资料查阅台前，一位讲解员身边围满了游客，他并非“科班”出身，却比讲解员介绍得更专业，他就是北京外国语大学大四学生李鹏飞。他用了三天时间对影像展厅这些“高科技物件”进行自学，希望通过自己的讲解让国内外的游客了解更多中国文化。

拘小节也要顾全大局

在亚洲文化旅游展开幕前，北京交通大学大二学生乔彦祥就已经上岗了，他负责为参展企业注册登记和盖章。“当时场馆内还在装修，粉尘飞扬，连办公场地都没有。”乔彦祥说，他和同伴抱着七本厚厚的展商登记簿走到树荫下，开始了工作。虽然盖章工作本身并不难，但极其繁琐。单据有上千张，单据是展商参展的核心文件之一，容不得半点差错，乔彦祥连眼睛都不敢眨一下。时间一分一秒过去，乔彦祥慢慢摸索出了经验，他和同伴配合，一人翻页一人盖章，提高了工作效率。

同样是在亚洲文化旅游展工作，大四学生郑卓奇和韦玮认真负责的服务获得了一位巴基斯坦参展商的“点赞”。5月17日，这位参展商急匆匆地来到咨询台寻求帮助，她的相机在桌子上遗失，希望查看监控找寻相机的去向。郑卓奇和韦玮听后，一边协助失主翻译，一边与安保人员联络。考虑到展厅人多手杂，不确定监控能捕捉到清晰画面，郑卓奇联系了警方，在等待警察到场的时候，两个人耐心地安抚失主并在失主离开时留下了自己的联系方式。“志愿工作并非易事，在处理突发事件的时候要考虑周全。”郑卓奇感慨地说。

文/记者 刘婧

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