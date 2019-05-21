落地生根  开花结果

2019年3月20日，印度尼西亚雅加达的雅万高铁一号隧道项目正在组装盾构机。雅万高铁是中国高铁“走出去”的第一单。

新华社记者 杜 宇摄

2018年11月9日，来自20多个国家的130多名留学生走进山东省东营市东营区文体活动中心，体验国家级非物质文化遗产吕剧的魅力。

刘智峰 缪宏伟摄（人民视觉）

在义乌工商职业技术学院涉外人员服务中心, 伊朗商人哈米(右一)教中东国家的小朋友说普通话。

新华社记者 谭 进摄

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心媒体工作区，记者们正在工作。

翁奇羽摄（人民视觉）

中建装饰集团与清华大学建筑学院合作，在斯里兰卡北部阿努拉达普拉市为孤儿和失学儿童建设公益课堂。图为2019年4月11日，中建装饰建设者和孩子们在学校周围玩耍，庆祝斯里兰卡新年。

李 智摄

4月25日下午，来自美国、俄罗斯、日本、韩国、荷兰等46个国家和地区共90位中外注册记者走进北京大兴国际机场，了解机场工程建设和运营筹备情况。

翁奇羽摄（人民视觉）

政策沟通：“软联通”拉近“心距离”

本报记者 贺 勇

4月25日，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛政策沟通分论坛上，来自约50个国家和20多个国际组织的300多位中外方嘉宾就“坚持共商共建共享，加强政策对接”和“坚持高质量高标准高水平，深化规则对接”两个议题深入交流。

“我们不仅积极推进基础设施建设‘硬联通’，同时更加重视以政策和规则标准对接为重要内容的‘软联通’。”国家发展改革委副主任、推进“一带一路”建设工作领导小组办公室副主任宁吉喆的致辞引起与会代表的共鸣。

联合国副秘书长、联合国人类住区规划署执行主任麦慕娜·谢里夫认为，政策协调与沟通能够架起桥梁，铺平多元国家之间的道路。

俄罗斯经济发展部部长马克西姆·奥列什金说，俄罗斯高度重视以欧亚经济联盟和“一带一路”对接合作的形式来推进欧亚一体化。

“在参与共建‘一带一路’过程中，我们正在实施多个基建项目，比如以标准轨距建立的中部铁路线，它能够让坦桑尼亚更好地与中东非国家联系起来。”坦桑尼亚工程、交通和通讯部部长伊萨克·卡姆韦威说。

设施联通：打破制约发展的瓶颈

本报记者 韩晓明

“蒙内铁路自开通运行以来，已有超过260万人次的乘客量，运输货物达360万吨。成千上万的年轻人找到了工作，游客越来越多，现在蒙巴萨的海滨酒店几乎被订满了。”

4月25日，在由国家发改委、交通运输部主办、以“安全畅通 智能高效”为主题的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛设施联通分论坛上，肯尼亚交通、基础设施、住房和城市发展部部长詹姆斯·马查里亚用详实的数据告诉大家，“蒙内铁路对肯尼亚经济产生了重要影响”。

近200位中外嘉宾重点围绕建设陆海新通道、深化中欧班列合作、打造中欧陆海快线、共建能源合作伙伴关系、畅通信息通道等进行交流研讨。

“‘一带一路’倡议提出近6年来，‘六廊六路多国多港’的合作格局基本成型，基础设施互联互通程度不断加深，给各国带去了更多发展机遇。”中国交通运输部部长李小鹏说。

“我深感互联互通对经济增长和社会进步的重要性。更快的人员和商品流动缩短了城市之间的距离。”捷克交通部部长丹·焦克表示。

与会嘉宾认为，设施联通打破了制约发展的瓶颈，带动了相关产业发展，创造了大量就业机会，促进了区域经贸和人文交往。应继续将设施联通作为优先方向，推动“一带一路”合作向高质量发展。

贸易畅通：让一带一路货畅其流

本报记者 刘少华

4月25日，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通分论坛上，与会各方表示，在单边主义、贸易保护主义抬头的背景下，期待进一步深化全方位经贸合作，推动“一带一路”贸易畅通向高质量发展。来自60多个国家、11个国际组织以及工商界人士约600名中外嘉宾参会。

与会嘉宾称赞“一带一路”合作在经贸领域取得的重要成果。得益于共建“一带一路”，哈萨克斯坦的乳制品、乌克兰的机器人、非洲的咖啡等产品进入中国市场，中国产的猕猴桃、葵花籽、汽车零配件等搭载中欧班列运往欧洲。中泰铁路、中老铁路、匈塞铁路等重大项目极大改善了贸易基础设施，降低了贸易成本。据世界银行估算，“一带一路”建设使全球贸易成本下降2.2%。

商务部副部长钱克明在论坛上说，“一带一路”贸易畅通务实合作取得明显成效，中方将就促进贸易畅通、推动各方经贸务实合作作出更大努力。

“我们支持自由贸易，支持中国的‘一带一路’倡议。”匈牙利外交与对外经济部部长西维尔多·彼得表示，目前中国是匈牙利在欧盟外第一大贸易合作伙伴，匈牙利是中国在中东欧地区的重要投资目的国。

资金融通：携手力推丝路投融资合作

本报记者 赵展慧

“一年之季在于春。”4月25日，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛资金融通分论坛上，国际货币基金组织总裁拉加德用刚学会的中国谚语，表达了对论坛的期许。

分论坛由财政部和人民银行共同举办，主题围绕促进可持续融资，构建开放、市场导向的投融资体系。来自俄罗斯、尼日利亚、英国、瑞士等国财政部，国际货币基金组织、亚洲基础设施投资银行等国际组织，以及金融机构和企业界的260位代表共聚一堂。

中国金融机构为“一带一路”建设提供资金超过4400亿美元，其中，金融机构自主开展的人民币海外基金业务规模超过3200亿元人民币。截至2018年底，11家中资银行在28个沿线国家建立了76家一级机构，来自22个沿线国家的近50家银行在华开展业务。

得益于“一带一路”，中国在国际金融市场中的角色越来越重要，在世界银行发布的全球营商环境排名中大幅上升至第46位。世界银行首席执行官格奥尔基耶娃对此表示祝贺。

中国财政部部长刘昆在分论坛上宣布，财政部正式发布《“一带一路”债务可持续性分析框架》，这是在借鉴国际货币基金组织和世界银行低收入国家债务可持续性分析框架基础上，结合“一带一路”国家实际情况制定的债务可持续性分析工具。

拉加德认为，这一分析框架放眼未来，为参与“一带一路”倡议的各方伙伴长远发展进行规划，将有助于构建高质量、可持续的“一带一路”融资体系。

民心相通：最长久的互联互通

本报记者 严 瑜

4月25日，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛上，61个国家130余名代表围绕“共促民心相通 共话民生合作 共创美好生活”的主题，总结“一带一路”建设在民心相通领域取得的成果，规划未来重点发展方向。

中联部部长宋涛表示，“一带一路”建设是推动构建人类命运共同体的重要平台，要实现这一目标，需要在推动“一带一路”高质量发展，特别是实现民心相通上下功夫。民心相通是最深入、最长久、最基础的互联互通。

分论坛上，来自不同国家不同行业的人分享“一带一路”建设进程中的一个个动人故事：中国红十字会在阿富汗救助当地先心病患儿；中国医生在乌兹别克斯坦救助患有心脏病的孕妇；中国小伙与印尼姑娘在印尼巴比巴卢燃煤电站项目建设中擦出爱情火花；中国志愿者帮助肯尼亚贫民窟少年重燃生活的希望……

联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯认为，古丝绸之路讲述的是人类进步与繁荣的故事，“一带一路”倡议正是对丝路精神的传承。意大利前总理达莱马说，从传统中汲取营养的“一带一路”建设，将“带给人们更加美好光明的未来”。

“一带一路”建设承载着我们对文明交流的渴望、对和平安宁的期盼、对共同发展的追求、对美好生活的向往。

智库交流：为“工笔画”增色添彩

本报记者 谢亚宏

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流分论坛主题为“共享人类智慧，共促全球发展”。4月25日，来自60多个国家和地区的300多名学界、媒体和企业界等代表齐聚国家会议中心，脑力激荡，共商发展，为“一带一路”工笔画增色添彩。

智库和媒体是共建“一带一路”的重要力量。“一带一路”倡议提出近6年来，不仅社会舆论反响强烈，在学术界的热度也在不断升温。根据新华社对全世界100多家国际智库进行的有关统计，智库专题报告数从2013年的70篇，增加到2017年的384篇。分论坛举办之前，一系列配套活动已经举行，包括由人民日报社主办的“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议、由新华社主办的“一带一路”国际智库合作委员会成立大会等。

分论坛开幕式由中宣部常务副部长、中国国家高端智库理事会理事长王晓晖主持。他表示，与会嘉宾围绕“一带一路”国际合作开展对话交流，碰撞思想，分享智慧，共谋发展大计，令人倍感振奋。

中国国际经济交流中心理事长曾培炎致辞说，智库应在共建“一带一路”中发挥更加积极的作用，深入研究“一带一路”发展的规律和内在逻辑，为未来的实践提供指导。

捷克前总理、社会民主党前主席伊日·帕鲁贝克表示，中国经济自改革开放以来取得了长足进展，迸发出强大的生命力。中国提出的“一带一路”倡议将促进全球经济和政治新秩序的形成，这对欧盟和捷克而言都是机遇。

廉洁之路：是政府也是企业的财富

本报记者 夏康健

4月25日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛廉洁丝绸之路分论坛举行。

“腐败是人类的公敌，没有国家能独善其身，只有合作才能共赢。”中国中央纪委副书记、国家监委副主任李书磊表示，“廉洁之路”两年来逐渐从理念转化为行动，从愿景转化为现实。中国政府主动出击，与“一带一路”沿线国家反腐败机构互访交流不断，形成了“一带一路”法治合作国际论坛和“一带一路”规则标准国际研讨会两个多边合作框架。

“我不远千里而来，就是想了解中国政府如何更有力地推行反腐工作。”泰国国家反腐败委员会主席巴汕拉吉介绍，“反腐是‘一带一路’建设的重要基础。只有重视反腐工作，才能保证沿线各国经济的持续发展，才能实现真正的社会公平。这其中的关键，就是建立起‘一带一路’沿线国家的反腐合作机制。”

菲律宾总统反腐败委员会主席丹地谈到：“杜特尔特总统高度重视习近平主席提出的廉洁之路，并据此采取了一系列措施，有力震慑了政府中的腐败分子。”

南部非洲仲裁基金会主席迈克尔·库珀表示，要建成廉洁丝绸之路，沿线国家的企业是不可忽视的要素。廉洁之路不仅是政府的财富，也是企业的财富。

分论坛上，中国与有关国家、国际组织以及工商学术界代表共同发起了《廉洁丝绸之路北京倡议》。

数字之路：点亮沿线国家繁荣之光

人民网记者 樊海旭 环球时报英文版记者 李若菡

4月25日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛“数字丝绸之路”分论坛举行，来自近30个国家的嘉宾及中国企业代表共220余人参加了论坛。

“近年来，中国政府秉承‘开放创新、包容普惠’的宗旨，大力推进数字丝绸之路建设合作。”中国国家网信办副主任杨小伟介绍，目前，“一带一路”沿线17个国家与中国建立了双边电商合作机制，16个国家与中国签署了“数字丝绸之路”建设的合作谅解备忘录，中国—东盟信息港、中阿网上丝路建设全面推进。

老挝邮政电信部部长坦沙迈·贡玛西说，在中国企业的支持下，老挝卫星公司开始将数字电视机顶盒部署到农村地区。

沙特阿拉伯通讯和信息技术部大臣阿卜杜拉·施瓦哈在接受记者采访时表示，过去一年多，近8000名沙特阿拉伯的专业技术人员得到中国合作伙伴在基础信息领域和应用领域的培训。正是因为有了中国的支持，沙特阿拉伯正在经历两位数的增长。

土耳其交通和基础设施部部长默罕默德·扎喜德·图尔罕自豪地介绍了两个意义重大的项目。一是土耳其、伊朗、巴基斯坦、中国的联合通讯项目；二是计划建设1500公里长的“光纤丝绸之路”，从中国延伸到阿塞拜疆、土耳其。土方已做好准备，将全力推动这两个项目的实现。

绿色之路：生态环境治理的新契机

健康时报记者 寇晓雯

4月25日下午，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色之路分论坛举行，来自30多个国家政府部门、相关国际组织、智库和工商界的近300位嘉宾代表出席。

分论坛上，“一带一路”绿色发展国际联盟正式成立，“一带一路”生态环保大数据服务平台正式启动，还发布了绿色高效制冷行动倡议、绿色照明行动倡议和绿色“走出去”行动倡议。

中国生态环境部部长李干杰指出，在共建“一带一路”实践中，中国始终秉持绿色发展理念，注重与联合国2030年可持续发展议程对接，推动基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在投资贸易中强调生态文明理念，加强生态环境治理、生物多样性保护和应对气候变化等领域合作，为“一带一路”沿线各国绿色发展带来了新机遇。

比利时国务大臣多雷阿回忆说：“两年前，习近平主席在‘一带一路’国际合作高峰论坛上发言提到，‘要践行绿色发展的新理念，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式。’近几年，中国在治理空气污染方面取得了很大的成绩。”

捷克副总理兼环境部部长理查德·布拉贝茨说，中国在应对气候变化等绿色发展领域发挥了重要作用。

创新之路：尝到科技进步的“甜头”

人民网记者 魏 艳 中国城市报记者 郑新钰

“截至2018年，北斗系统已在沿线30多个国家和地区得到应用；信息通讯技术支撑了沿线12个国家的陆海缆及骨干网建设；高铁技术等实现了与沿线30多个国家的有效对接……”4月25日下午举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛创新之路分论坛上，中国工程院院长李晓红介绍。

在中国科技部部长王志刚看来，会议首次增设创新之路分论坛，体现了中国渴望倾听各国科技从业者声音的真诚意愿。

北京矿冶科技集团有限公司总经理韩龙告诉记者：“南非PMC公司过去因冶炼技术落后，时常发生环境污染等问题，但如果关停企业，上百名员工就会面临失业。”2015年，矿冶集团将超大型浮选机技术和双侧吹竖炉熔池熔炼技术带到南非，有效解决了当地这一难题。

越南小伙阿欢是胡志明市黄忠南科技有限公司的老板，也是最先尝到“一带一路”技术转移“甜头”的当地商人之一。2013年以来，中国—东盟技术转移中心多次面向东盟国家举办太阳能等相关技术对接活动，促成新能源与可再生能源领域企业签约，以及太阳能关联设备在东盟的推广应用。阿欢告诉记者：“与中国技术提供商互利合作，让我实现了从开摩托车到开豪车的梦想。”

境外经贸合作区：交出一份亮丽成绩单

本报记者 王 慧 王骁波

“境外经贸合作区就像一颗颗明珠闪耀在新时代丝绸之路上。”在4月25日举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛境外经贸合作区分论坛上，中国商务部副部长钱克明这样描绘境外经贸合作区。

上交东道国税费24亿美元，为当地创造就业岗位27万个，基础设施投入达102亿美元……“一带一路”沿线82个境外经贸合作区交出亮眼的成绩单。一大批合作效果好、辐射效应大的示范园区，已成为沿线投资热土。已有30多个国家提出，希望借鉴中国成功经验，共建经贸合作区。

埃塞俄比亚财政部长艾哈迈德·希德接受本报记者采访时表示，经贸合作区搭建平台、吸引投资、创造就业，推动了该国工业化发展和经济结构转型。

哥斯达黎加农业和畜牧业部部长雷纳托·阿尔瓦拉是首次来华访问，先去安徽考察了当地农业技术发展成就。“我们想把所有的先进技术和先进理念都带回哥斯达黎加。”他说，“建设哥中农业技术合作区绝对是一个最有效的办法。”

地方合作：搭上一带一路快车

本报记者 黄发红

“中国朋友说得好，要想富先修路，我们修建了很多连接俄中的‘道路’，包括能源之路、输电之路、天然气之路。”4月25日下午，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛地方合作分论坛上，俄罗斯阿穆尔州州长瓦西里·奥尔洛夫介绍，布拉戈维申斯克和黑河之间的公路桥正在建设，希望带动俄中两国更多的地方合作。

分论坛见证了14项中外地方合作协议的签署，涉及友城结好、人文交流、经贸合作等多个方面。

中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会会长李小林在致辞中表示，地方合作是“一带一路”参与国家开展全方位互利合作的重要组成部分和重要支撑。近6年来，各国地方政府持续扩大各领域交流，不断深化务实合作。

老挝万象市市委书记兼市长辛拉冯·库派吞坦言，万象的经济在过去几年以10%的速度增长，很大程度上得益于老中地方合作。

英国北爱尔兰政府文官长戴维·斯特林表示，“‘一带一路’倡议的目标是促进经济繁荣和地区间合作，增进了解，相互学习，这也是北爱尔兰政府通过参与‘一带一路’建设想要实现的目标。”

“目前，北京已与21个‘一带一路’国家首都建立友好城市关系。”北京市市长陈吉宁表示，“北京将继续深化与各城市的务实合作，推动地方共建‘一带一路’迈上更高的台阶。”

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)