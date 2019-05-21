《亲爱的婺城，亲爱的你》全球首发

5月20日，《亲爱的婺城，亲爱的你》在浙江省金华市婺城区举行新歌发布会。童声合唱《江南有座金华城》，诗歌朗诵《婺城崛起》，全场共唱《亲爱的婺城，亲爱的你》……婺城 人以自己的方式表达着对故土的爱恋。

26年前，金华婺城籍音乐人陈越带着一曲《江南有座金华城》唱红了大江南北，也让无数听众循着歌声来到婺城古廊桥。26年后，这片土地经历了婺城图强，实现了改革开放大发展，展开了“花满婺城”的动人画卷。它再一次激发了陈越蓬勃的创作热情，为新婺城谱写下新的音乐华章——《亲爱的婺城，亲爱的你》。

“为了这一眼，我已等待了许多年，你看尖峰山下万家灯火，仿佛换了人间；为了这一刻，我已期盼了许多年，你看 婺江两岸花团锦簇，一派祥和人间；无论有多远，爱你心情永不变……”陈越，这位知名中国城市音乐创作人，依旧坚持着自己清新通俗、深情婉转的曲风，把尖峰山、婺江水、白沙溪，南山和北山等婺城符号完美结合 ，寄情于景，却于不经意间叙旧谈新，唱出婺城的新发展、新变化。

近年来，陈越创作了大量的城市题材音乐。这首《亲爱的婺城，亲爱的你》是陈越创作的第520首城市主题曲 ，他把家乡婺城巧妙地从地理属性提升到了文化属性的高度。每一个深受婺文化浸染过的婺城儿女，都能从这首作品中汲取到乡土的力量。这首歌曲不仅高度概括了花满婺城的“双城”战略，更是把婺城提升到了一个城市宣传的新纪元。

婺城区委书记蔡艳在致辞说，从全球各地来此相聚的婺城儿女都有一个共同的名字——婺乡人，《 亲爱的婺城，亲爱的你》为全体婺乡人表达了最真挚的乡情。希望全体婺乡人能以一份共同的乡情，将个人理想融入到家乡的图强梦、民族的复兴梦中去；坚守一份对家乡的浓情，让这份爱成为婺城发展的动力；要将承载着浓浓恋乡情的《亲爱的婺城，亲爱的你》成为礼赞婺城，激励婺城人孜孜奋斗、砥砺前行的力量。（潘芬 张苑）

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