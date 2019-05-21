“关爱至初”助力阻断营养不良代际传递

人民网讯 5月18日，中国儿童少年基金会“关爱至初”生命早期1000天营养改善公益计划项目专家委员会成立暨第一次工作推进会在京举行。与会专家学者围绕生命早期1000天营养改善方向开展讨论，探索贫困地区母婴营养问题，助力中国妇幼健康水平提升。

“生命早期1000天”被世界卫生组织定义为一个人生长发育的“机遇窗口期”，是指280天的胎儿期和宝宝出生之后的720天。这是儿童发育的第一个关键阶段，不仅能够影响婴儿时期的体格发育和脑发育，也关系到孩子成人后的健康。

“关爱至初”生命早期1000天营养改善公益计划项目的启动实施，是帮助改善贫困地区孕妇及婴幼儿营养缺乏问题，助力阻断营养不良代际传递。

“关爱至初”项目由利洁时集团捐赠支持。中国儿童少年基金会秘书长朱锡生在致辞中表示，“关爱至初”公益项目执行周期为三年，2019年将以甘肃西和县等6个贫困县为项目实施县，共计2400个家庭为重点支持对象，为孕产妇家庭在生命早期1000天阶段提供多方位、全周期健康服务，中国儿基会将联合地方政府、企业以高度的责任感、使命感共同推进项目的最终落实，为帮助贫困孕产妇家庭提升健康意识和健康水平作出应有的贡献。

卫健委食品安全标准与检测评估司副司长张志强表示，在脱贫攻坚进入最关键时期，改善儿童营养健康状况直接关系到我国未来人口素质、经济社会发展进程和国际竞争实力，希望通过充分调动社会力量，形成政府引导、社会组织整合资源、企业主动担当作为、专业机构技术支撑的社会共担、共建、共创的好局面。

“作为‘关爱至初’项目执行方，中科院微生物所将从项目的视角出发，积极探索贫困地区开展生命早期1000天的实践经验，总结出可复制推广的有效降低贫困地区儿童营养不良和发育迟缓的模式，将项目的社会效应价值显著提升。”中国科学院微生物研究所副所长钱韦说。

专家的研讨环节就孕产妇健康管理与母婴安全质控、儿童发育与保健、孕期营养管理作了深度交流与分享，就项目理念与目标、适宜技术、教育培训、人才培养、学术交流等展开讨论。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)