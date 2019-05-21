“一带一路”建设中的智库交流

作为“一带一路”民心相通工作的重要组成部分，智库交流在过去几年蓬勃发展，为推动政策沟通、增进民心相通、促进务实合作发挥了独特作用，日益成为“一带一路”建设中的一道靓丽风景线。“一带一路”智库合作联盟自成立以来围绕智库交流工作进行努力探索，在开展政策研究、传播合作理念、助力政策沟通和民心相通等方面取得了积极进展。

智库交流在“一带一路”建设中大有可为

智库交流在工作定位上属于民心相通的范畴，在功能作用上则更为广泛。具体来看，智库交流至少可从以下几个方面服务“一带一路”建设进程。

一是发挥咨政建言作用。智库的作用首先体现在咨政建言上。“一带一路”建设既是一项全新的合作实践，也是一项复杂的系统工程，需要研究的内容非常丰富。智库交流可以通过组织开展合作研究，为各国在“一带一路”合作中的科学决策提供重要理论支撑，推动形成以科学咨询支撑科学决策，以科学决策引领科学发展的良好局面。

二是发挥舆论引导作用。“一带一路”虽然是中国首倡，但它是沿线国家共同的事业，是一项“世纪工程”，需要各方共同参与。智库交流工作可以通过推动各国智库间交往、交流、交心，宣传介绍“一带一路”的合作理念及合作进展，引导国外智库理解、尊重、认同“一带一路”的价值理念。同时，通过参与智库交流合作，各国智库也会越来越多地发出客观、理性的声音，从而引导国际社会对“一带一路”形成客观积极的认知，为“一带一路”建设营造良好的软环境。

三是发挥理论创新作用。“一带一路”是一项重要创举，需要在紧跟建设进程基础上不断推进理论创新。智库交流工作可推动各国智库从不同角度对“一带一路”进行理论思考，提炼总结“一带一路”倡议的时代背景、核心理念、推进路径，系统研究“一带一路”建设的国际意义，深入探讨“一带一路”建设与世界经济再平衡的关系、与五大发展理念的关系、与新型全球化的关系、与“联合国2030可持续发展议程”的关系、与其他地区合作机制的关系等，逐步构建起“一带一路”理论体系和话语体系。

四是发挥社会服务作用。“一带一路”倡议要取得成功，需要靠一个个具体的项目来体现。中国企业“走出去”在项目论证、法律咨询、风险防范等方面亟需相关咨询服务。智库交流可在这些方面积极主动发挥作用，通过国际交流合作、联合研究等为中国企业“走出去”提供咨询服务，同时也可为其他国家企业提供相关建议。

“一带一路”智库合作联盟建设取得重要进展

为积极推动“一带一路”框架内的智库交流工作，2015年4月，中共中央对外联络部牵头，联合中国社会科学院、国务院发展研究中心、复旦大学、国际经济交流中心等单位，共同发起成立“一带一路”智库合作联盟（下称“智库联盟”），秘书处设在中联部当代世界研究中心。智库联盟的工作目标是引领、协调和服务国内外智库对“一带一路”的研究工作，发挥智库在“一带一路”研究中的“思想源”“政策源”“舆论源”“信息源”“共识源”作用，推动国内外智库同行成为“一带一路”的“思想生产者”“政策推动者”“舆论引导者”“信息传播者”“共识凝聚者”。经过4年多的努力，智库联盟在发展合作伙伴、组织调查研究、开展交流活动、发挥社会效益等方面做了大量工作，已经成为“一带一路”合作机制的有机组成部分，具体可概括为以下几个方面。

一是广泛发展合作伙伴，不断扩大智库联盟“朋友圈”。智库联盟成立以来，以国内智库为切入点，以“一带一路”沿线国家智库为重点，不断拓展合作伙伴的地域覆盖面。目前，智库联盟已拥有国内成员单位138家、国外成员单位114家。国内成员单位包括中央和国家机关直属智库、高校研究机构、社会智库、媒体智库以及专业民调公司等，基本涵盖了国内开展“一带一路”研究的主要智库和研究机构。国外成员单位具有广泛代表性，基本涵盖了沿线重要国家的主流智库。此外，智库联盟还成立了由希腊前总理乔治?帕潘德里欧、斯洛文尼亚前总统达尼洛?图尔克、法国前总理多米尼克?德维尔潘、意大利前总理马西莫?达莱马等多名国外前政要组成的国际顾问委员会，围绕陆上六大经济走廊、21世纪海上丝绸之路、澜湄合作机制搭建了8个分支网络，成立了专家委员会。国际顾问委员会委员和专家委员会委员围绕如何推动“一带一路”高质量发展等议题，提供了许多好想法和好建议。

二是深入开展系列调研，切实发挥咨政建言作用。智库联盟紧跟“一带一路”建设进展，推动国内外成员单位开展政策研究。其一，从宏观角度开展顶层设计调研，围绕服务“一带一路”国际合作高峰论坛、“一带一路”合作机制建设、“一带一路”热点难点问题等提出智库见解和政策建议。其二，深入开展区域国别调研，增进对东南亚、南亚、中东欧、中东等地区国家情况的了解，以及对各方参与“一带一路”态度的认识。其三，围绕地方省区市及港澳台如何参与“一带一路”建设开展调研，为地方融入“一带一路”建设提供政策咨询。其四，开展行业领域调研，围绕“一带一路”建设中的法律制度、宗教信仰、人文环境、安全形势、产能合作、园区建设、投融资环境等问题进行深入分析，为具体工程项目推进提出工作建议。经过一段时期的实践探索，智库联盟研究领域不断拓展，研究内容不断深入，研究水平不断提升，先后形成数百篇较高水平政策研究报告，较好地发挥了咨政建言作用。

三是积极开展国际交流，努力发挥公共外交功能。智库联盟自成立以来，坚持“走出去”与“请进来”相结合，广泛宣传介绍“一带一路”倡议，努力为“一带一路”建设营造良好软环境。其一，依托智库联盟成员单位网络，在天津、广州、深圳、厦门、大连、昆明、贵阳、敦煌、义乌等多个国内城市举办了几十场“一带一路”国际研讨会，邀请国内外政产学研界人士参加，深入探讨“一带一路”的理念和主张，努力打造“一带一路”多国多方交流平台。其二，积极走出去开展国际交往，智库联盟秘书处及成员单位先后赴沿线60多个国家访问，与对方智库共同举办不同规模、不同规格、不同主题的双多边研讨活动，既“搭台唱戏”又“借筒发声”，系统宣介“一带一路”倡议及建设进展情况，引导各方认识到“一带一路”建设不仅仅对中国有利，对沿线国家、相关国家乃至全世界都有利。其三，邀请国外智库学者来华开展专题研讨，鼓励国内外专家学者深入研究和解读“一带一路”倡议，深化沿线国家民众对“一带一路”倡议的认知和了解。其四，鼓励成员单位组织开展“一带一路”主题访学、“一带一路”高级政务研讨班、“一带一路”博士论坛、“一带一路”专题人才培训班、“一带一路”公共管理硕士生项目、“一带一路”国际暑期学校、“一带一路”留学生研究会等丰富多彩的活动，切实发挥政策沟通和增进了解的作用。

四是主动发挥社会效益，切实推进务实合作。智库是居于政产学研之间的社会行为体，可以在政产学研间发挥桥梁纽带作用，积极推动务实合作。自成立以来，智库联盟坚持基于但不限于智库的原则，确定了“既要有思想力、又要有行动力”的工作目标，加强与地方政府、企业、媒体等对接，为推进各领域务实合作提供智力支持。近年来，智库联盟开展了一系列既有理念创新又促进务实合作的活动。比如，2017年12月，智库联盟与天津市人民政府合作举办“一带一路”国际港口城市研讨会，从港口城市合作的角度切入，不但增进了各方对陆海联通、融合发展理念的理解和支持，而且促成了一些城市间、企业间合作，取得非常好的效果。

智库联盟的工作实践得到国内外同行的广泛关注和积极评价。欧盟相关机构在报告中专门介绍智库联盟的创新探索。上海社会科学院在《2018中国智库报告》中将“一带一路”智库合作联盟列为最佳智库联盟之一。不少国家的主流智库主动联系智库联盟秘书处，表示希望加入这一合作框架，共同为“一带一路”建设提供助力。

扎实推动“一带一路”智库合作联盟建设再上新台阶

经过4年多的探索实践，智库联盟已经成为“一带一路”研究和宣介工作的“主力军”。展望未来，智库联盟将积极贯彻落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛精神，进一步创新合作模式，拓展合作网络，与国内外智库同行一起推进智库合作共同体建设，具体将做好以下几个方面的工作。

一是坚持问题导向，不断提高研究工作的质量和效益。当今世界正处于百年未有之大变局，保护主义和单边主义抬头，不稳定和不确定因素增加，机遇和挑战均前所未有。“一带一路”立足这一客观实际，针对世界发展不平衡这一深层次矛盾，积极研究探索注重基础设施建设、实体经济发展、区域协调发展、各国联动发展的国际合作和全球治理新路径。展望未来，智库联盟将坚持问题导向，以发展的眼光看问题，组织国内外成员单位深入研究“一带一路”建设中的热点难点问题，围绕如何推进“一带一路”合作机制建设、如何更好开展“第三方合作”、如何吸引多元主体参与、如何开展一些小而美的项目、如何解决“一带一路”建设项目的安全保障问题、如何更好塑造互利共赢格局等提出相关政策建议。

二是坚持聚焦重点，精心打造“一带一路”高端智库对话平台。“一带一路”是一项旨在实现共同发展的全新实践，需要鼓励各方主动作为、积极参与、共同努力。智库联盟将在现有合作网络基础上，继续发展国际合作伙伴，不断优化联盟内部建设，实现高水平发展；将着力打造具有更大国际影响力的“一带一路”高端智库对话平台，切实发挥好国际顾问委员会、专家委员会等机制的“凝聚效应”和“牵引效应”，把成员单位有价值、有见地的思想智慧汇聚起来，把国内外兼具思想力、研究力、行动力的智库吸引进来，把智库联盟发展为具有重要国际影响的“思想蓄水池”和“智慧孵化器”，努力为“一带一路”建设提供坚强的智力支撑。

三是坚持协同联动，继续助力政策沟通和务实合作。智库联盟将继续探索“智库+”模式，努力发挥智库交流工作的综合效益。一方面，智库联盟将秉持共商共建共享理念，组织国内外成员单位开展联合调研，深入、细致、全面了解各国发展需求和对“一带一路”的期待，把客观公正、切实可行的政策建议提交给相关国家政府，通过精准了解各方需求有效提升供给质量，推动各国发展战略深度对接。另一方面，智库联盟将以智库交流为基础，鼓励国内外成员单位与各国政府、企业、媒体加强交流，继续围绕陆海联动发展等议题组织政产学研界联合研讨，不断提高智库联盟服务务实合作的能力和水平。

四是坚持以文化人，努力讲好新时代的“丝路故事”。近6年来，“一带一路”建设已经让沿线地区普通民众广泛受益，许多生动鲜活、感人至深的事迹和案例不断涌现。智库联盟将在继续客观深入解读“一带一路”倡议的同时，鼓励国内外成员单位注重收集“一带一路”建设中的新故事，围绕协同发展、改善民生、第三方合作等主题，讲好更多新时代“丝路故事”，举办更多能够打动人心的好活动，进而引发共鸣、凝聚共识，继续提升各国民众对“一带一路”的亲切感、参与感、融入感和认同感，不断培育“一带一路”的共同精神家园。

“一带一路”是一项伟大的事业，伟大的事业需要伟大的实践，智库联盟将与国内外合作伙伴共同努力，集众智、聚众力、汇众愿，努力打造“一带一路”建设的智慧聚集地、信息枢纽站、合作助推器，不断提高智库交流工作在“一带一路”建设中的参与度和贡献率。

（执笔人：金鑫，中共中央对外联络部当代世界研究中心主任，“一带一路”智库合作联盟理事会秘书长；林永亮，中共中央对外联络部当代世界研究中心副研究员）

本文转自《当代世界》总第450期

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)