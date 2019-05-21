摩洛哥愿成为一带一路框架下中非合作与中欧合作的纽带

记者：自2014年摩洛哥启动“2020工业加速发展计划”以来，摩工业化加速发展。您如何看待“一带一路”倡议与“2020工业加速发展计划”的对接和中摩两国合作？

比亚迪拉：2015年，受穆罕默德六世国王委任，时任首相班基兰在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上表示，“非中合作是一种战略性合作，摩洛哥将竭尽所能实现这种合作”。摩中合作前景非常广阔，目前有许多中国企业在摩洛哥投资。摩洛哥首都拉巴特著名的穆罕默德六世高架桥就是由中国企业承建的；摩洛哥北部的丹吉尔穆罕默德六世科技城由摩中合作修建。除了经贸合作，摩中文化合作也非常频繁。2009年和2016年，摩洛哥首都拉巴特和卡萨布兰卡相继开设孔子学院，丹吉尔和马拉喀什等城市也在计划开设孔子学院。

摩洛哥具备优越的对华合作条件。摩洛哥地缘优势突出，靠近欧洲且与欧洲关系紧密。可以说，摩洛哥是欧盟成员国外同欧盟关系最密切的国家，中国可以通过摩洛哥将商品出口至欧洲市场。此外，摩洛哥与所有非洲国家都保持着良好的关系，且重新加入了非盟。中国也可以通过摩洛哥把商品出口到南部非洲及毛里塔尼亚、塞内加尔、马里等国。2014年，摩洛哥出台“2020工业加速发展计划”，现今我们的航空、汽车、纺织等领域都在飞速发展。“一带一路”倡议与摩洛哥国家发展战略的对接将推动两国发展计划的落实。

记者：摩洛哥地理位置优越，是连接欧洲、中东和非洲三大地区的枢纽，中摩两国人文交流源远流长。中国国家主席习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上提出开展中非合作的“八大行动”，其中一项行动是实施“人文交流”。您如何看待中摩人文交流合作，对进一步深化中非人文交流合作有何建议？

比亚迪拉：关于两国的文化合作，伊斯兰教先知穆罕默德曾在1400多年前说道：“求知，哪怕远在中国。”我们现在仍秉承着这句话的精神，积极学习中国智慧。汉语教学在摩洛哥曾遇到很大的困难，但随着孔子学院数量的增加，汉语在摩洛哥开始深受欢迎。摩洛哥穆罕默德五世大学每年都要举办汉语节，在摩洛哥师生中掀起了一股汉语热。摩洛哥南部同毛里塔尼亚、塞内加尔、马里等非洲国家接壤，因此我建议在摩洛哥南部开设孔子学院，以加强中国文化的地区辐射力。在媒体合作方面，中国新华社与摩洛哥马格里布阿拉伯通讯社建立了良好合作关系，为传播中国文化作出了应有的贡献。

公元14世纪,摩洛哥旅行家伊本?白图泰通过古丝绸之路来到中国。当前，我们需要通过“一带一路”倡议把古丝绸之路精神传承下去。因此，我呼吁中国增加奖学金名额。由于历史原因，在中国学习的摩洛哥学生人数仍较少。现在中国是世界大国，人工智能等科技非常发达，我们希望有更多的摩洛哥学生像去美国、加拿大学习一样，来中国求学。另外，我希望能够加强摩中高校交流。两国大学可以为学生制定两三个月甚至一年的交流计划，以此丰富习近平主席提出的中非合作“八大行动”中人文交流的内涵。摩洛哥很多人对中国的了解仍存在刻板印象，事实上中国已成为开放、包容、重视对外交流的国家，而这种国家形象不是简单地从媒体上所能获知的，必须到中国来亲身体验。所以多鼓励学生间的交流，让摩洛哥学生了解中国真正的面貌尤为重要。

摩洛哥不仅连接北非、西非，而且跨越直布罗陀海峡距离欧洲仅15公里，可实现一天往返南欧。穆罕默德六世国王曾提议建立环大西洋的非洲国家联盟。目前，摩洛哥皇家航空公司与所有非洲国家的首都几乎都有直航航班，每天至少一班。解决了交通问题，就彻底解决了文化交流的难题。中国可以以摩洛哥为纽带进行艺术、高校、智库等各个层面的文化交流。摩洛哥愿成为中国与非洲、欧洲开展人文交流的纽带。

记者：民心相通既是“一带一路”建设的重要内容，也是中非合作实现可持续发展的基础。政党是各国民意的代表，能够深入社会与群众开展广泛互动。在您看来，中非在“一带一路”框架下开展民心相通建设，政党能在其中扮演怎样的角色？

比亚迪拉：政党间交往是国家外交的重要组成部分，因为政党在教化民众、向民众传递文化理念方面发挥着重要作用。摩洛哥主要政党都非常重视对外交往，并与中国共产党保持着友好关系。我所在的真实性与现代党高度重视发展与中国共产党的关系。我党前任总书记奥马里曾多次访华，开启了我党同中国共产党交往的历程，为发展摩中政党关系作出了很大贡献。此后，我党应邀多次派干部考察团来华学习中国共产党执政经验。我党在现任总书记本谢玛领导下将继续加强与中国共产党的交往。特别是在中国提出“一带一路”伟大倡议的背景下，我们更应该抓住契机，加强民心相通，深化合作。

我相信包括执政党和反对党在内的摩洛哥所有政党都将坚决执行国王的指示，为发展中非关系作出应有贡献，并在未来与中国一道在全球化进程中发挥更大的作用。

本文转自《当代世界》总第450期

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