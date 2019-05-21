“一带一路”倡议为意中两国各领域深化合作注入新动力

记者：2019年3月，中国国家主席习近平访问意大利，其间两国签署共同推进“一带一路”建设谅解备忘录，引起国际社会广泛关注和热议。您对中意在“一带一路”框架下开展全方位、高质量的合作有何建议？

达莱马：意中两国拥有良好的合作基础。习近平主席访意期间，意中两国政府签署共同推进“一带一路”建设谅解备忘录，是双方迈出深化合作的重要一步。当然，谅解备忘录只是意向性共识。目前最重要的是要把意向落实在合同中，在合同约束下，两国地方政府和企业才能开展具体合作项目。意中两国已经踏上交流合作的轨道，但双边合作还可以进一步加强。意中两国企业都应该增加对彼此市场的投资。2019年3月，中国出台《外商投资法》，为包括意大利企业在内的所有外企提供了更加完善的法律保护，保障其与中资企业受到同等对待的权利。我对中国完善外商保护机制的前景十分乐观。《外商投资法》的出台表明中国朝着正确的方向迈出了重要一步。

此外，意大利拥有多元化组织结构，加强政府和政党间政治对话，开展协会、工会等组织间交流也至关重要。

记者：2013年中国提出“一带一路”倡议，2014年欧盟公布总额达3150亿欧元的欧洲投资计划，即“容克计划”。“容克计划”旨在促进基础设施、新能源、信息技术等领域的投资，这与中国“一带一路”战略互联互通、促进国际产能合作的目标不谋而合。您如何看待“一带一路”倡议与“容克计划”的对接？

达莱马：协调对接欧中投资计划非常重要，只有联动才能实现更好的协调。在今年4月初举办的欧中领导人会晤上，各国达成了共同推动欧中投资协调的重要共识。中国的经济发展是在有力的政治引领下进行的，因此建立政治基础框架或达成推动合作的政治共识非常重要。我们现已构建了推动“一带一路”倡议与“容克计划”对接的良好政治框架，尤其是习近平主席近期访欧，释放了非常积极的信号，影响长远重大。

记者：2017年，您来华参加了第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年是您第二次专程来参加高峰论坛，在第一届高峰论坛上您提到“要加强民心相通，增加欧中双方社会层面的联系”。您如何看待中欧人文交流合作，对进一步深化中欧人文交流合作有何建议？

达莱马：欧中双方的人文合作与民众交流正进一步加强。我本人认识的中国人就多于美国人或英国人，我也有很多来华访问和与中国友人交流的机会。越来越多的意大利年轻人开始学习中文，这在几年前也是无法想象的。很多中国人都青睐意大利红酒，我们意大利人也喜爱中国茶叶。越来越多的中国游客选择意大利和其他欧洲国家作为旅游目的地。不仅我本人如此，许多欧洲人都有同感，我们与中国的联系正越来越密切。尽管我们路途相距遥远，但我们之间心的距离越来越近。未来，我们要进一步推动旅游合作发展，不断深化双方高校间的多层次合作关系，加强双方政治组织、工会等多方面的交流合作。

本文转自《当代世界》总第450期

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