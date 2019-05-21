中国为非洲发展带来最佳机遇

记者：中国国家主席习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上提出开展中非合作的“八大行动”，您如何看待“八大行动”？对进一步深化中非人文交流合作有何看法和建议？

费卡都：埃中两国都致力于消除贫困，改善人民生活水平。中共中央总书记、中国国家主席习近平提出的“八大行动”是旨在支持非洲发展的最重要倡议之一，为非洲发展带来了最佳机遇，得到非洲人民的热烈欢迎。中国政府和人民也大力支持增加对非援助，扩大贸易投资，为基础设施项目提供贷款融资，在能力建设等方面与非洲分享经验。

整个非洲，尤其是我的祖国埃塞俄比亚，均从发展对华关系中受益。过去30多年间，埃中双边关系不断巩固，中国和中国共产党在诸多领域给予我们支持和帮助。埃塞许多领导人来中国学习甚至长期留学，获取第一或第二学位，大幅提升了自身的领导能力。

“一带一路”倡议开启了埃中人文交流的新篇章，是对良好政府关系和政党关系的有益补充。尽管两国文化不同，但双方在减贫、反腐等方面有共同目标，中国在这些方面经验丰富。通过交流互鉴，非洲国家包括埃塞俄比亚能够更好地实现发展，走向繁荣。

记者：2019年“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，这是围绕“一带一路”倡议召开的第二届高峰论坛。您如何看待“一带一路”倡议，您认为政党在其中发挥了怎样的作用？

费卡都：中国是世界上第二大经济体，在全球经济活动中贡献智慧，其经济体量在全球市场中占据较大的份额。过去40多年，中国经济持续快速增长，改革开放获得阶段性成果。由此可见，中国发挥着引领作用，广大发展中国家，尤其是很多非洲国家均积极学习借鉴中国经济发展模式。尽管埃塞俄比亚有着独特国情，但我们也积极借鉴和吸收中国发展模式。“一带一路”加强互联互通，拉近各国距离，有力促进了资本、知识和信息等要素的流通整合，给全球发展带来实实在在的好处。因此，我们大力支持这一倡议。

政党是新议程的制订者，是新理念的提出者，是全球经验的整合者，也是依据本国国情、文化、习俗的因地施策者。政党可以引领国家的发展与繁荣，但如果政党能力不足，也会把国家拖入冲突、战争、极端贫困的境地。因此，政党应该发挥更重要的作用。在“一带一路”国际合作高峰论坛上，也有各国政党代表汇聚于此，我们应该尽最大可能分享世界各国的好经验，再依据本国实际情况吸收借鉴，更多地造福于人民。

本文转自《当代世界》总第450期

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