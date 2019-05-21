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中国为非洲发展带来最佳机遇

——专访埃塞俄比亚人民革命民主阵线中央书记处政党与公民组织事务部长费卡都·特西玛·德吉福

2019年05月21日11:19  来源：人民网-国际频道
 

记者：中国国家主席习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上提出开展中非合作的“八大行动”，您如何看待“八大行动”？对进一步深化中非人文交流合作有何看法和建议？

费卡都：埃中两国都致力于消除贫困，改善人民生活水平。中共中央总书记、中国国家主席习近平提出的“八大行动”是旨在支持非洲发展的最重要倡议之一，为非洲发展带来了最佳机遇，得到非洲人民的热烈欢迎。中国政府和人民也大力支持增加对非援助，扩大贸易投资，为基础设施项目提供贷款融资，在能力建设等方面与非洲分享经验。

整个非洲，尤其是我的祖国埃塞俄比亚，均从发展对华关系中受益。过去30多年间，埃中双边关系不断巩固，中国和中国共产党在诸多领域给予我们支持和帮助。埃塞许多领导人来中国学习甚至长期留学，获取第一或第二学位，大幅提升了自身的领导能力。

“一带一路”倡议开启了埃中人文交流的新篇章，是对良好政府关系和政党关系的有益补充。尽管两国文化不同，但双方在减贫、反腐等方面有共同目标，中国在这些方面经验丰富。通过交流互鉴，非洲国家包括埃塞俄比亚能够更好地实现发展，走向繁荣。

记者：2019年“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，这是围绕“一带一路”倡议召开的第二届高峰论坛。您如何看待“一带一路”倡议，您认为政党在其中发挥了怎样的作用？

费卡都：中国是世界上第二大经济体，在全球经济活动中贡献智慧，其经济体量在全球市场中占据较大的份额。过去40多年，中国经济持续快速增长，改革开放获得阶段性成果。由此可见，中国发挥着引领作用，广大发展中国家，尤其是很多非洲国家均积极学习借鉴中国经济发展模式。尽管埃塞俄比亚有着独特国情，但我们也积极借鉴和吸收中国发展模式。“一带一路”加强互联互通，拉近各国距离，有力促进了资本、知识和信息等要素的流通整合，给全球发展带来实实在在的好处。因此，我们大力支持这一倡议。

政党是新议程的制订者，是新理念的提出者，是全球经验的整合者，也是依据本国国情、文化、习俗的因地施策者。政党可以引领国家的发展与繁荣，但如果政党能力不足，也会把国家拖入冲突、战争、极端贫困的境地。因此，政党应该发挥更重要的作用。在“一带一路”国际合作高峰论坛上，也有各国政党代表汇聚于此，我们应该尽最大可能分享世界各国的好经验，再依据本国实际情况吸收借鉴，更多地造福于人民。

本文转自《当代世界》总第450期

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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