共筑相通“连心桥” 同绘发展“工笔画”

正是一年春好时，八方宾朋来相聚。2019年4月25日，雨后初晴的北京蓝天澄碧，纤云不染，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛在庄严大气的北京国家会议中心隆重举行。此次民心相通分论坛是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛12场分论坛之一，由中共中央对外联络部主办，中央文明办、国家发展和改革委等17家单位协办，来自五大洲61个国家的130多名外宾出席了分论坛。

习近平主席曾指出，“民心相通是‘一带一路’建设的重要内容，也是关键基础”。 本次分论坛以“共促民心相通 共话民生合作 共创美好生活”为主题，总结了“一带一路”建设在民心相通领域取得的成果，并规划未来重点发展方向。分论坛上，中共中央对外联络部部长宋涛作了题为《共促民心相通 共创美好未来》的主旨演讲。分论坛的议程围绕以人民为中心的理念展开，主要包括主旨演讲和嘉宾致辞、代表发言、故事分享以及有关民生项目启动四个版块，高度聚焦各国民众福祉，重点围绕民间交流、民意沟通和民生合作展开讨论与互动，共同研商未来规划、展望光明前景。分论坛体现出各国积极响应、多方共同参与、“民心”“务实”兼顾的特点，凝聚了国内外多方智慧，展现了各领域、区域亮点，体现了各界的共同心声。正如中共中央对外联络部副部长王亚军在中外媒体吹风会上所言，民心相通分论坛是高峰论坛的重要组成部分，既对高峰论坛的成功举办发挥重要烘托作用，更担负着为“一带一路”建设营造更加良好的民意氛围、夯实民意基础的重大使命。

实践丰富 成果可观

自习近平主席2013年提出共建“一带一路”倡议近6年来，民心相通工程稳步推进，民心相通理念日益深入，民心相通机制逐步完善，民心相通成果不断突显，为“一带一路”建设顺利推进作出了独特贡献，获得各国政府和社会各界的高度赞誉。各国与会代表一致认为，本次民心相通分论坛是在丰富的实践基础上召开的。中国会同各国各方持续推进民心相通工作，尤其是首届高峰论坛以来，经过各方共同努力，民心相通工作成果逐渐呈现，各国人民广泛受益。

一是确立了民心相通工作的总体框架。顶层引领民心相通工作的相关方案、行动计划等有步骤地制定、完善和执行，为促进沿线各国的人文交流和民间交往确立了目标，制定了路线图和时间表，为确保民心相通工作的方向性、有效性和可持续性提供了制度支撑。

二是明确了民心相通的重点方向。从重点领域看，紧密贴近民众精神和物质文化需求，尤其是政党、教育、卫生、文化、农业、旅游、公益慈善等多个领域精彩纷呈。从重点区域看，与“五大方向”“六廊六路多国多港”的建设相伴推进，互联互通到哪里，民心相通就到哪里。

三是搭建起一批交流网络和工作平台。依托政党、社会组织、媒体、智库、专家学者、民众等多类主体开展人文交流，建立起多国共同参与的一大批交流网络和平台。中非民间论坛已机制化并连续举办5届，成为中非民间交流合作的重要平台；“一带一路”智库合作联盟实现沿线重要国家、地区、智库全覆盖；“鲁班工坊”“丝路之友”等成为亮点品牌。这些交流网络和平台吸引了各国民众参与，有力增进了彼此了解和理念认同。

四是取得了早期收获和可观成果。民心相通工作全面铺开，一系列惠及民生的合作项目连续开展。在多国实施了解决当地民众实际困难的“光明行”“爱心行”“甘泉行”等公益项目；由69个国家310个中外社会组织组成的丝绸之路沿线民间组织合作网络开展项目和活动近200项；持续实施“丝绸之路奖学金计划”“青年汉学家研修计划”等教育培训合作，消除文化交流障碍。这些项目给相关国家民众带来了实实在在的好处，增进了同中国人民的友好感情。

深化共识 应对挑战

“一带一路”倡议是历史与现实的交响，是中国与世界的合唱。“一带一路”建设不仅是物质性的，也是精神性的；既需要经贸合作的“硬”支撑，更离不开民心相通的“软”助力。这不仅是与会代表的共识，也是“一带一路”沿线各国人民的心声。“一带一路”建设的重要土壤，就是充满文化活力的民间交往和交流。代表们普遍认为，在当今世界正面临百年未有之大变局、不稳定性不确定性更加突出的大背景下，各国要积极主动应对各种风险挑战，在世界范围内强信心、聚民心、暖人心、筑同心的重要性也愈加突出。中外代表围绕如何通过地缘相联、人缘相亲、文缘相通，在民心相通领域推动构建责任共担、利益共享、休戚与共的人类命运共同体，进行了深入交流并达成广泛共识。

宋涛部长在主旨演讲中指出，“一带一路”建设是推动构建人类命运共同体的重要平台，也是应对人类共同挑战、破解“四大赤字”的重要机制。要实现这一目标，必须在推动“一带一路”高质量发展，特别是实现民心相通上下功夫，因为民心相通是最深入、最长久、最基础的互联互通。做好民心相通工作，一要坚持文化共融，促进交流互鉴；二要坚持开放包容，推动责任共担；三要坚持开拓创新，加快合作升级；四要坚持以人为本，实现成果共享。希望各方以更加积极的态度架起民心相通之桥，铺就心灵相通之路，夯实民心相亲之基，推动“一带一路”建设取得更大成就、结出更多硕果、造福更多人民，惠及全世界。

莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西，塞尔维亚前进党主席、总统武契奇，缅甸国务资政昂山素季，中国澳门特别行政区行政长官崔世安等嘉宾分别致辞。纽西高度评价习近平主席提出的“一带一路”倡议与古丝绸之路精神一脉相承，赞同“一带一路”所倡导的以人为本、和谐共处等理念主张，期待中非在“一带一路”框架下取得更多合作成果。武契奇表示，塞尔维亚高度重视与中国深化包括人文交流在内的各领域合作，两国日益频繁的人文交流、民间交往有助于进一步增进两国民众间的相互了解与认知，愿推动塞中提升合作水平。昂山素季表示，真正的友谊建立在相互信任和理解之上，两国人民友谊源远流长，在“一带一路”领域的合作是缅中合作的重要内容，期待将缅中友好发展到一个新水平。崔世安表示，澳门主动把握“一带一路”建设的重大机遇，深化人文交流，全力打造旅游休闲中心，发挥归国侨眷优势，使澳门成为民心相通的纽带和沿线各国人民真诚交流的重要平台。

建言献策 推进合作

无论是在会上还是在会下，无论是大会发言还是接受采访，代表们交流活跃、畅所欲言，话题在沟通民心、加强合作上高度聚焦、同频共鸣。在分论坛两场分组讨论会上，18位来自不同国家、不同领域的代表围绕主题建言献策。

一是架设不同文明互学互鉴的桥梁。在“一带一路”沿线，不同民族和宗教，不同历史和国情，不同文化和习俗，孕育了不同文明，构成了多姿多彩的文明景观。联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯表示，回顾古丝绸之路，不难发现其中包含的开放包容精神——它连接欧亚大陆，推动不同文化、不同宗教、不同文明的相互交融，促进了人类的繁荣进步。尼泊尔共产党中央书记处书记、前政府总理尼帕尔认为，民心相通建设取得了很多成就，促进了亚洲、非洲和欧洲不同国家和文明间的交流，也促进了尼中关系的发展。意大利前总理达莱马指出，“一带一路”倡议推进各个层级、各个领域和社会各界人民进行建设性对话，让国家间的关系更可持续，从而能够抵御误解、恐怖主义和极端民族主义等经济全球化面临的问题与严峻挑战。

二是构建多元互动的人文交流格局。人文交流能够促进不同国家与地区之间人民的相互了解与认识，进而推动文化包容、价值认同、政治互信，带动多元主体参与，拓展合作领域宽度深度，有助于不断强化“一带一路”民心相通纽带。中国香港特别行政区西九管理局董事局主席唐英年表示，文化和艺术是不需要翻译的语言，在“一带一路”框架下开展文化艺术交流有助于增进跨越语言和文化的友谊。中国篮球协会主席姚明表示，体育有改变世界的力量，通过篮球比赛交流，能够让中外青年在同一规则下体验不同文化的差异，增进对不同文化的理解。墨西哥国家复兴运动党主席波列文斯基表示，希望为拉美国家提供更多来华学习的奖学金名额，推动出版更多与中国历史文化相关的西班牙语译著，让拉美人民直接从中国了解中国。

三是推动务实普惠的民生合作项目。只有把民心相通事业与各方务实合作更加紧密地结合起来，实施好指向明确、重点明晰、效果明显的民心相通项目，才能提升沿线国家不同群体、不同阶层民众的参与度和获得感。联合国儿童基金会执行主任福尔表示，联合国儿童基金会愿与中国加强合作，推进儿童教育、营养、健康、清洁用水以及技能培训等青少年项目建设。中国农业农村部副部长屈冬玉表示，中国将进一步加强与沿线国家关于贸易便利化和品质标准化的建设，加强农业基础设施建设以提高抗灾减灾的能力，积极应对全球气候变暖等挑战。珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠表示，格力作为中国制造业企业的代表，希望在“一带一路”倡议下，通过自主创新、自主研发，让世界各国人民的生活品质得到提升。中国交通建设集团有限公司总裁宋海良表示，中国交建致力于在沿线国家修致富路、架友好桥、建幸福城，积极开展专业技术人才培养，加大对公益事业投入。

真情交融 共创未来

令代表们充满感动和欣喜的是，分论坛设置了一个特色环节——故事分享。来自老挝、印度尼西亚、伊朗、肯尼亚、哥伦比亚、乌克兰、法国等沿线国家普通民众代表走上主席台，与大家分享了一个个发生在“一带一路”建设中真实美好的故事。

心灵在“一带一路”上贴近。来自中国红十字会“一带一路”大病患儿人道救助计划项目的多位参与者，讲述了中国医疗团队救治阿富汗先天性心脏病患儿和利用中方先进医学技术确保罹患重度心脏二尖瓣狭窄的乌兹别克斯坦孕妇母子平安的故事。世界徒步联合会秘书长贡多斯和世界旅游城市联合会代表回顾了他们与中国的情缘，以及多年来为推动欧洲、拉丁美洲与中国加强旅游、文体交流的往事。中国志愿者代表分享了为非洲贫民窟孩子上课，通过教育引导孩子们寻找梦想、构筑未来的鲜活故事。

文化在“一带一路”上交汇。来自乌克兰和法国的两位小伙子叙说了他们自幼来华习武，并成为“中国功夫”和中国文化传播使者的故事。孔子学院总部通过视频列举了孔子学院和孔子课堂成为世界认识、了解中国重要平台的实例。来自伊朗的针灸医生讲述了用针灸治愈患有多发性硬化症的当地画家，推动中医和波斯医相融合的故事。中老双语合唱的《茉莉花》、外国小伙与中国小沙弥的少林功夫表演等，在阵阵掌声中展示了文明交融的魅力。

幸福在“一带一路”上迸发。来自老挝农冰村小学的孩子们精选58幅图画做成一本精美画册，希望连同一封书信一起呈送敬爱的习近平主席，作为庆祝中老两国建交58周年的礼物。来自中老合资南湃水电站的普通员工、当地小学校长、志愿者及学生描述了水电站为当地经济社会发展带来的巨大变化。一对情侣重温了他们因中企承建印尼火电站项目而结缘的爱情故事。肯尼亚蒙内铁路员工讲述了中国企业重视人与自然和谐共生、与当地人民同责任共快乐的故事，并现场播放了中企员工全力营救受困小象的视频。

习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中指出，面向未来，我们要聚焦重点、深耕细作，共同绘制精谨细腻的“工笔画”，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进。分论坛很好地体现了虚实相生、知行合一的精神，在充分交流、深化共识的基础上，最后举行了“丝路一家亲”行动启动仪式。该行动计划在未来2年推动“一带一路”沿线国家社会组织建立500对合作关系，在沿线发展中国家开展200个民生项目。宋涛部长与莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西，社会党国际主席、希腊前总理帕潘德里欧，中国澳门特别行政区行政长官崔世安，尼泊尔共产党中央书记处书记、前政府总理尼帕尔，坦桑尼亚前总统基奎特和意大利前总理达莱马等一同触摸水晶球，正式启动了“丝路一家亲”行动。

“以心相交，成其久远。”“一带一路”倡议必将在民心相通的新起点上续写联通路与海、交织古与今的新篇章。伴随着民心相通走深做实、行稳致远，“一带一路”工笔画也必将更加绚丽多彩。

本文转自《当代世界》总第450期

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)