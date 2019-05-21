加强信任与合作 携手为人类发展作贡献

今天非常荣幸能够参加“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛！我和在座各位都是带着友谊而来，在这里畅谈合作。友谊与合作必须建立在相互信任和理解之上，没有相互信任就不会有真正的友谊与合作。每一次国际会议的场合都是加强合作的契机，让我们寻找共同立场，一道努力，为建设更加美好的世界作贡献。与此同时，我们也本着友好的态度积极解决共同面临的问题。

中国一向在相互理解基础上与各国开展友好合作，而不是利用自身影响力或强大的国力来迫使他国配合。我们认为这是国际关系的应有之义。

当今时代面临的最大挑战是如何在推动人类发展进步的同时，守护共同的价值理念，特别是人民追求幸福生活的权利和各国人民之间的友好关系。如果我们对彼此不满意不信任，就很难建立真正意义上的“地球村”，也难以和谐共处。

中国是缅甸真正的朋友，始终和我们站在一起。患难见真情，在我们遇到困难的时候，中国和中国共产党总能雪中送炭，给予我们必要的帮助和支持。缅中在“一带一路”建设领域合作是缅中合作的重要内容。我们期待通过相关项目合作将缅中友好发展到新的水平。

缅甸尚处在发展初期，面临各种各样的困难和挑战。我们十分感谢那些尊重、理解和信任我们的人，也期待能够在实现自身发展进步的同时为世界繁荣发展和各国人民的福祉作出贡献。中国是缅甸的榜样，中国人民的勤勉和坚忍是世界上任何民族都无法比拟的。我们希望学习中国，通过坚持不懈的努力实现国家发展。我们对战胜当前所面临的各种风险挑战以及实现国家和平、发展、繁荣充满信心。

与此同时，我们也期待同世界各国建立更加密切友好的关系。感谢中国给我们提供了这个重要机会！缅甸向世界各国伸出友谊之手，始终欢迎各国人民，也热情拥抱接纳各种各样的文化，并希望能够与各国携手为人类发展作出贡献！

本文转自《当代世界》总第450期

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)