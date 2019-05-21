加强交流合作 共建“一带一路”

历史上，非洲人民同中国人民很早就已经开始了相互交往，通过易货贸易交换丝绸、陶瓷、黄金、象牙等货物。当时这些交换都是在相互尊重、互利互惠的原则下进行的，实际上这也是“一带一路”倡议的核心理念。此外，莫中两国人民的交往源远流长，在1858年前后，就曾有一批中国人（大约30人）到达了莫桑比克北部的莫桑比克岛并在那里生存繁衍至今。

此次“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛的主题——“共促民心相通 共话民生合作 共创美好生活”，不但丰富了“一带一路”倡议的内涵，而且也与莫桑比克历来主张的加强与世界各国人民交流合作的理念相符。习近平主席提出的“一带一路”倡议与古丝绸之路精神是一脉相承的，代表着对更加开放的世界的追求。“一带一路”不仅包含基础设施建设，更涵盖了贸易、金融、人文交流等多个领域，代表了各国人民在新时代加强交流合作的强烈愿望，有助于传播开放包容、相互尊重等共同价值观。莫桑比克高度赞赏“一带一路”民心相通事业所追求的以人为本、和谐共处、深化合作、增进了解等理念主张。

中国经历了几千年的文明发展，历史上也曾遭受侵略，但中国人民通过艰苦奋斗取得了民族独立和伟大发展成就，并且提出了促进人类共同发展的伟大理念。莫桑比克致力于融入民心相通建设这一伟大的历史进程，十分认同中共十九大所提出的人类命运共同体理念。当今世界，国家间的恶性竞争加剧，保护主义、单边主义不断抬头，任由其发展将损害多边主义国际秩序，最终导致竞争失序、全球动荡。零和博弈只会造成更多的冲突，导致出现大量移民和难民，使得自然资源无法得到有效开发利用。因此，莫桑比克希望在“一带一路”框架下继续与中国加强基础设施建设合作的同时，不断拓展人文领域的合作，加强治国理政经验方面的交流，促进两国可持续发展，为两国人民带来更多福祉。我相信沿着新时代中国特色社会主义道路走下去，中国人民将会实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。这条道路必将给中国人民带来幸福。

最近几年，中国在非洲多国建立了中国文化中心，其中最大的一个就坐落在莫桑比克，这将有效促进莫桑比克和中国之间的文化交流，同时也可为在莫桑比克的外国人提供文化共享的机会。莫桑比克愿进一步深化与中国和世界各国间的友好合作关系，同时通过学习先进发展经验来提升莫桑比克人民的生活水平。

本文转自《当代世界》总第450期

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