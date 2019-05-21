深化民心相通 化解“四大赤字”

2019年4月25—27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京隆重举行。中国国家主席习近平在开幕式上的主旨演讲中指出，共建“一带一路”倡议，目的是聚焦互联互通，深化务实合作，并强调共建“一带一路”，关键是互联互通。中国古语有云：“变则通，通则久。”民心相通是最深入、最长久、最基础的互联互通，对于携手应对人类共同面临的各种风险挑战，特别是破解习近平主席提出的治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字“四大赤字”，推动构建人类命运共同体意义尤为重大。

民心相通是应对“治理赤字”的有效手段。现有的、旧的全球治理体系和规则之所以不能有效应对全球性挑战，其重要根源在于治理主体的不健全。随着各国不同社会阶层日益深入地参与到全球政治经济事务中来，传统的政府主导的治理体系难以反映多元主体的利益诉求，日益落后于治理体系变革的实际需要。民心相通着眼构建多方参与、通力合作的民间交往大格局，主张官民共建、各司其职，尤其重视发挥民间机构和民营企业的作用，增强决策的科学化、民主化水平，是改善全球治理体系、更好提供国际公共产品的重要抓手。

民心相通是破解“信任赤字”的关键所在。相互信任是人与人之间、国与国之间交流与合作的基础，也决定了交流与合作的广度、深度和成效。缺乏信任会滋生疑虑猜忌的思想和行动，导致人心隔绝、以邻为壑甚至国家冲突，最终酿成严重的和平与发展问题，也无法推进有效的治理。“惟以心相交，方成其久远。”民心相通以增进沿线国家民众的相互理解和彼此信任为使命，通过深入开展各领域人文合作，架设不同社会群体友好交往的桥梁，让各国人民在实现共同发展的过程中相互了解、彼此欣赏，成为好朋友、好伙伴，是破解“信任赤字”、打造“信任生产力”的关键一招。

民心相通是消除“和平赤字”的前提条件。不容否认，“一带一路”沿线一些国家和地区至今仍被冲突和动荡的阴霾所笼罩，热点问题此起彼伏，极端思潮不断蔓延。宗教隔阂、种族仇恨、文明冲突是导致动荡的重要原因。民心相通倡导相互尊重、求同存异、文化共融、责任共担，主张以开放包容的心态看待彼此，用对话交流代替冲突对抗，用互学互鉴推动共同发展，以更多的理解与包容化解隔阂和偏见，推动和谐共存、情感共鸣、理念共通，形成多元互动的人文交流格局，从而在各国民众中播撒和平合作的种子，以心止战。

民心相通是缩小“发展赤字”的重要途径。发展不平衡是当今世界最大的不平衡，国与国之间以及国家内部各阶层之间的贫富差距日益拉大。民心相通蕴含着深厚的民生内涵，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦消除贫困、增加就业、改善民生，开展以民生为导向的国际合作，为发展中国家营造更多发展机遇和空间，致力于打造更多惠及老百姓切身利益的民生工程，给各国民众带去了实实在在的福祉，对缩小全球贫富差距、应对“发展赤字”具有重要意义。

放眼世界，尽管总有少数势力在不断地制造各种“赤字”，也有一些国家和地区的民众不得不吞下各种“赤字”的苦果，但在“一带一路”倡议下，越来越多的国家已经行动起来，齐心开创美好未来。共建“一带一路”，实现互联互通，顺潮流、惠民生、得民心、利天下。各国政界、商界、学界和民间社会组织等均应顺势而为，乘势而上，特别是各国政党和政治家应强化历史担当意识，更好引领民意，深化民心相通，让各国人民成为“一带一路”建设的主力军和受益者，为国际社会破解“四大赤字”、推动构建人类命运共同体作出更大的贡献。

本文转自《当代世界》总第450期

（作者单位：中共中央对外联络部研究室）

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