俄官员：因美退出 《中导条约》将于8月2日失效

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔 乌里扬诺夫表示，由于美国退出《中导条约》，该条约将于8月2日失效。

乌里扬诺夫在维也纳举办的瓦尔代俱乐部欧洲会议上表示：“今年8月2日，在美国退出《中导条约》后，该条约将停止存在。我想强调的是，俄罗斯并不打算退出，但是我们无法单方面维持该条约。”

他还表示，俄罗斯对协议于8月2日失效表示遗憾，但是莫斯科认为可以减轻后果。他称俄罗斯决定如果美国不在不同地区部署巡航导弹，俄罗斯也不会这样做。乌里扬诺夫强调，该问题在很大程度上取决于欧洲国家。

美国2月2日暂停履行《中导条约》义务，启动退约程序。美国国务卿蓬佩奥表示，如果俄罗斯不恢复全面履行该条约，条约将在6个月后终止。

俄罗斯总统普京当日随即表示将采取对等回应，3月4日签署命令，俄方正式暂停履行《中导条约》义务，直到美国停止违反条约或者条约失效为止。

普京早前指出，俄罗斯不应也不会卷入耗资巨大的军备竞赛。他还说，所有俄方有关裁军问题的提案仍然有效，谈判大门依然敞开，但要求外交部和国防部不要再主动提出就此进行谈判。

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