泰国一季度经济增速创四年来新低

泰国国家经济和社会发展委员会21日公布的数据显示，今年第一季度泰国国内生产总值（GDP）同比增长2.8%，为2014年第四季度以来最低增速。

分析人士认为，出口下滑和投资萎缩是当季泰国经济增速下滑的主要原因。今年第一季度泰国出口同比下滑3.6%，而2018年全年出口增长7.2%。

鉴于出口是泰国经济增长的重要引擎，泰国国家经济和社会发展委员会将2019年泰国经济增长预期从3.5%-4.5%下调至3.3%-3.8%，出口增长预期从4.1%下调至2.2%。

投资方面，泰国大选带来的不确定性影响了私人投资，私营部门仍在等待新政府的组建，在投资方面犹豫不决。（记者汪瑾）

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