原标题：澳大利亚联邦下议院首现华裔女议员

中新社悉尼5月21日电 (记者 陶社兰)澳大利亚选举委员会21日经计票后确认，在18日举行的澳大利亚联邦大选中，自由党候选人廖婵娥(Gladys Liu)在墨尔本东部Chisholm选区战胜工党候选人杨千慧(Jennifer Yang)。廖婵娥也因此成为澳大利亚联邦下议院首位华裔女议员。

本次澳大利亚联邦大选中，自由党和工党这两大党各自派出会讲普通话的华裔女候选人争夺Chisholm选区席位，引发关注。这意味着，无论谁当选，澳大利亚联邦下议院都将产生首位华裔女议员。

资料显示，廖婵娥出生于中国香港，之后到墨尔本求学，毕业后长期在维多利亚州工作。在自由党执政期间，出任过维多利亚州长顾问。廖婵娥在Chisholm选区生活超过30年，曾在2016年澳大利亚大选时为自由党胜选在华人社区中组织过活跃的辅选活动。

杨千慧出生于中国台湾，2001年随父母从台湾移民墨尔本。2011年初，杨千慧成功补选成为万年兴市议员，2012年至2015年期间两次担任万年兴市市长，2018年5月她参加墨尔本市长补选，但未能如愿获胜。(完)

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