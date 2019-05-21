新西兰对克赖斯特彻奇恐袭案嫌疑人提起92项指控

新西兰警察总长迈克·布什21日发表声明说，警方已对克赖斯特彻奇恐袭案犯罪嫌疑人塔兰特提起92项罪名指控，其中包括51项谋杀指控、40项谋杀未遂指控和一项参与恐怖主义活动指控。

28岁的澳大利亚男子塔兰特也成为第一个基于新西兰《2002年反恐法案》6A条款被指控犯有恐怖主义罪行的嫌疑人。新西兰法律专家指出，如果该指控罪名被判成立，塔兰特将面临终身监禁，不得假释。

当天，新西兰警方代表在克赖斯特彻奇与部分恐袭案幸存者及遇难者家属会面，通报了对塔兰特提起指控的相关情况，并就警方调查及司法程序进行解释。警方承诺为恐袭案幸存者及遇难者家属提供必要法律援助。

5月3日，随着一名重伤者离世，3月15日克赖斯特彻奇清真寺恐袭案遇难人数上升至51人。这是新西兰历史上最严重的恐怖袭击事件。（记者郭磊）

(责编：刘叶婷、杨牧)