美方称协议不可能对等 外交部:必须双向平衡、平等互利

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在5月21日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国总统特朗普近日接受媒体采访时称，最近几轮美中磋商之前他曾告诉中方，美中之间的协议不可能是对等的（50-50），由于中国过去的贸易做法，协议必须更有利于美国。中方对此有何回应？

陆慷：我不是贸易专家，但我觉得有必要厘清“是否对等”和“对谁更有利”这两个概念。两者在贸易关系中不是一回事。

要求两个经济体在贸易实践中绝对的对等开放是不现实的，更何况经济全球化本身就是各国优势互补、互通有无的过程。我可以举一个例子：2017年，中国对带壳花生征收的关税税率是15%，而美国是163.8%。你能简单说美国占了便宜吗？

所谓贸易互惠互利，应该是指所有产业开放市场实现总体互惠和利益平衡。简单认为美国在中美贸易关系中“吃亏”的看法是不科学、不专业的。所以，谈判贸易协议本身不可能在所有领域都要求绝对平等，但必须是双向平衡、平等互利的。

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