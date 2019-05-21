2019年泰国执业中医师培训项目在曼谷结业

人民网曼谷5月21日电（记者孙广勇） 5月20日，由东方大学孔子学院、泰国中医师总会和中国温州医科大学共同主办的2019年泰国执业中医师培训项目在泰国“卓越中医师培训基地”（曼谷站）结业，此次培训从15日开始，历时6天。

自2016年3月启动以来，泰国执业中医师培训项目已连续举办了三期（每年一期），完成了200余人次执业中医师的“回炉”学习。与以往几期不用的是，本期培训结合了泰国民众的生活习惯，更加注重当前泰国中医临床中碰到的常见疾病的治疗方法。也正由于这样的需求，此次培训项目特别邀请了来自中国温州医科大学针灸、脉诊两个方向的教授专家。此次专家讲解、实践操作与互相讨论相结合的模式让学员感到受益匪浅。来自泰东北的中医师金汉荣表示，自学校毕业后很少有机会参加类似的培训，这次培训专家手把手的指导对他启发很大。培训内容好用、实用、广用，学完就可以用到临床上去，对他非常有帮助。

今年是泰国中医合法化的第19个年头，在泰国具有中医执业资格证的中医师已超过1000名。目前，泰国有9所大学开设中医专业，今后每年将有上百名毕业生加入到泰国执业中医师队伍中。为了给“一带一路”沿线泰国的中医师提供一个系统的在职培训平台，定期“回炉”学习，从而造就更多的卓越中医师来服务泰国民众。2016年，泰国东方大学孔子学院、泰国中医师总会和中国温州医科大学联合成立了“泰国卓越中医师培训基地”，此次培训项目是该基地开展的第四期培训。

泰国卫生部医疗与扶助健康厅官员威莱拉拉塔表示：执业中医师继续培训对泰国中医师资质标准化建设非常重要。从今年开始，泰国中医师资格证的有效期将由无限期变为五年，这意味着在职中医师也需要继续学习才能再次取得行医资格，由东方大学孔子学院、泰国中医师总会和中国温州医科大学共同设立的“卓越中医师培训基地”为泰国中医师的继续教育提供了优越的平台，相信在各方的努力下，泰国中医水平将逐步向中国看齐。

泰国中医师总会会长林丹乾、东方大学孔子学院中方院长章毓林、泰国中医师总会领导班子其他成员，以及来自泰国各府的近50名执业中医师参加了培训活动。此次培训也正值亚洲文明对话大会召开之际，也是践行聚焦亚洲文明交流互鉴与命运共同体的主题，传承弘扬中国传统医学文明成果，搭建文明互学互鉴、共同发展的平台。

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