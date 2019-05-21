中国—西班牙高等教育论坛在马德里举行

人民网马德里5月20日电 （记者姜波）由中国教育国际交流协会和西班牙大学协会共同主办的中国—西班牙高等教育论坛20日在西班牙马德里举行，来自中国28所高校与西班牙40所高校的代表齐聚一堂，就两国在高等教育领域的发展状况、面临的挑战和双方未来的合作等议题进行了交流探讨。

中国驻西班牙大使馆教育组负责人钟熙维表示，近年来，中西两国在高等教育领域的交流与合作不断深化，中国学生赴西班牙留学的人数持续攀升，目前已经超过一万人。同时，西班牙学生赴中国留学的人数也在稳定增长，目前有超过4000人在中国大学学习。希望未来两国教育界可以积极努力，通过全方位的教学和科研交流，获得更丰硕的双边教育成果。

为加强中西两国高等教育领域的交流，推动彼此高校间的合作与交往，中国教育国际交流协会与西班牙大学协会于去年4月签署合作谅解备忘录。双方希望可以进一步深化务实合作，拓展双方高校的交流渠道， 就信息共享、师生交流、科研合作、人员培训、来华实习等展开合作。

西班牙大学协会副主席何塞·玛丽亚表示，此次论坛的举办是中西双方签署合作谅解备忘录以来在高等教育领域展开更多合作迈出的重要一步。此次论坛共有68家中西大学参与，显示出双方对于共同努力推动两国高等教育体系实现更好发展的意愿。希望中西双方未来可以进一步扩大合作，取得更加丰硕的合作成果。

中国传媒大学副校长段鹏表示，希望这一论坛可以成为中西双方思想和知识交流的平台，通过双方的务实合作，增进了解与互信。相信随着双方的共同努力，未来可以将两国的高等教育事业推向更高水平。

随后，中西两国高校代表还就技术创新与产学研合作、中西大学国际化挑战、国际学生招生与服务等议题进行了研讨。

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