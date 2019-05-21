财经观察：出口管制使美半导体行业面临重大风险

美国商务部上周以国家安全为由，宣布将华为公司及其附属公司列入出口管制“实体名单”，导致美国相关产业主要企业股票本周第一个交易日集体下挫。分析人士指出，出口管制或将给美国半导体行业带来市场萎缩、盈利受挫等重大风险。

20日，美股衡量半导体产业行情的主要指数纷纷下跌。其中，费城半导体指数下跌4.02％，标准普尔500半导体和半导体设备行业指数下跌超过3.8%。从个股来看，美国主要半导体生产企业股价当日均遭重挫。收盘时，高通股价跌5.99%，博通跌5.97%，美光跌3.99%，英伟达跌3.05%，AMD跌2.98%，英特尔跌2.96%。

此外，一批知名美国科技企业当日股价也纷纷下跌。谷歌母公司字母表当日收跌2.02%，苹果公司跌3.13%。受科技板块下跌拖累，美国三大股指当天全部收跌。

这轮股市波动显示出资本市场对美国半导体行业前景担忧。美国商务部20日发布为期90天的“临时通用许可”，推迟对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令。但分析人士指出，在出口管制和贸易争端阴云笼罩下，美国半导体产业仍将面临重大风险。

美国埃弗科国际战略和投资集团的研究说，华为作为全球最大的通信器材供应商，每年购买价值200亿美元的半导体产品。这也意味着美国政府的出口管制，或将使美国半导体产品供应商失去一位重要客户，从而面临市场萎缩的风险。

一旦出口管制导致美国企业失去中国市场，必将打击美国企业的盈利能力和抗风险能力。加拿大皇家银行资本市场公司分析师米奇·史蒂夫认为，美国的出口管制或将伤害那些在5G领域和中国市场有着显著收益的企业。

美国半导体工业协会近日发表声明，称该行业对经贸谈判受挫和近期的经贸争端升级感到困扰，盼望中美能够达成互利共赢的经贸协定。

在市场忧虑情绪影响下，部分投资界人士对美股半导体板块的投资前景转向谨慎。摩根士丹利分析师约瑟夫·穆尔和克雷格·赫滕巴赫撰写的分析报告说，当前半导体行业库存高、需求低，内存产品甚至出现了数十年一见的供过于求现象。报告建议投资者应减持半导体板块股票。

埃弗科国际战略和投资集团高级股票研究分析师缪斯表示，出口管制将导致美国半导体制造商放缓投资，从而削弱美国半导体产业竞争力。而这些问题才是“美国政府应该考虑的国家安全问题”。（新华社记者 杨承霖）

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