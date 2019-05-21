特写：播种进入倒计时　美国豆农焦虑加剧

“如果我不能在一个月之内完成播种，就全完了。”美国弗吉尼亚州豆农约翰·博伊德说。

博伊德的农场位于弗吉尼亚州南部的巴斯克维尔，占地数百公顷。农场一周前播下的大豆种子已经发芽，但仍有大片土地空着，这让博伊德皱起了眉头。

在美国，大豆最晚在6月播种，眼下只剩几周了，可博伊德的大豆播种计划只完成了约四分之一。

他告诉新华社记者，播种进度缓慢一是因为他仍在观望美国与中国之间的贸易谈判；二是因为银行迟迟不给他发放农场运营贷款，大豆行情不好令银行变谨慎了。

“大豆价格高的时候差不多能卖每蒲式耳（1蒲式耳大豆约重27.2公斤）17美元，现在也就是8美元出头，对我来说，这已经是赔本价了。”谈到大豆价格的变化，博伊德一脸苦闷。

一年多以前，美国政府挥起关税“大棒”，对中国挑起贸易争端，中国随后采取相应措施予以反制。中国是美国大豆的主要出口国，受反制措施影响，美国大豆出口额大幅下降，价格也遭受重创，近期大豆期货价格甚至一度跌至10年来最低。

“大豆囤积在粮仓里，根本卖不动。没有需求，大豆价格就会走低，”博伊德说，“再这样下去，许多美国豆农都得破产。”

压力之下，包括博伊德在内的众多美国豆农面临艰难抉择：这一季大豆该怎么种？如果像往年一样全种大豆，到收获时价格不反弹，那种多少就得赔多少。

对于博伊德这样的家庭农场主来说，把鸡蛋放在一个篮子里的风险太大，而且美中贸易争端还没有缓和迹象，因此他不得不调整播种计划：只种一半大豆，剩下的种火麻等其他作物。

然而，博伊德几乎没有种火麻的经验。没种好，东西就只能砸在自己手里；即便种好了，他仍需投入大量时间、精力和金钱去拓展销售渠道。

雪上加霜的是，今年银行放款特别慢。博伊德说：“这意味着播种、农机修理都被耽误，好多事情只能先放一放，就是因为手上没钱。”

在过去，博伊德把收成全卖给附近的粮食出口企业。如果这一季播种没按计划完成，产量没有最大化，那博伊德就拿不到足够资金来支撑农场来年继续运营，农场几个工人未来的生计也会成为未知数。

博伊德把目前的困境归咎于美国政府当初挑起贸易争端引发的“滚雪球”效应。“这真是个错误决定，然而承受后果的却是美国农场主。”他抱怨道。

美国政府去年拿出120亿美元补贴在贸易争端中受损的美国农业生产者，今年又提出约150亿美元的补贴计划，再次遭到冷遇。正如美国中部堪萨斯州联邦众议员史蒂夫·沃特金斯近期所言：农场主们要的不是政府救济，而是正常的贸易环境和市场。

此外，美国农场主向联邦政府申请补贴不仅步骤繁琐，而且放款也有先后之分，博伊德至今没有拿到一分钱补贴。他也不指望美国政府的帮助。“我只希望庄稼能够卖出一个公平合理的价格，拿到钱，然后继续耕作。”

他对新华社记者说，希望美国政府停止挥舞关税“大棒”，通过对话解决同中国在经贸问题上的分歧，使双方贸易往来尽快恢复正常。（新华社记者孙丁 熊茂伶 胡友松）

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