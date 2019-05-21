佐科连任印尼总统 未来面临诸多挑战

印度尼西亚选举委员会21日凌晨正式公布总统选举结果，现任总统佐科击败竞选对手普拉博沃成功连任。

分析人士认为，计票结果表明民众对佐科首个任期的政绩投下了“信任票”。佐科将在第二任期内推动印尼各领域改革持续走向深入，但同时也将面临诸多挑战。

首任政绩获得肯定

印尼选举委员会主席阿里耶夫·布迪曼说，根据计票结果，佐科及其竞选搭档马鲁夫·阿明得票率约为55.5%，另一总统候选人——大印尼行动党主席、退役将军普拉博沃及其竞选搭档桑迪亚加·乌诺得票率约为44.5%。

今年的印尼总统选举投票于4月17日举行，选举新一届总统和副总统。分析人士指出，过去一个任期内良好的执政表现成为佐科成功连任的关键。

即将年满58岁的佐科出身“草根”，在2014年当选总统后，依然保持深入乡村和贫民窟体察民情的习惯，极具亲和力的风格使他赢得了大量中下层百姓的心。他将“拼基建、顾民生”作为政府的执政方向，一系列措施给普通百姓带来了实实在在的好处。

佐科政府在发展经济上的成就有目共睹，印尼跻身全球GDP“万亿美元俱乐部”，其经济增长率过去4年在二十国集团成员中一直保持第三位。此外，印尼在佐科领导下成功举办2018年亚运会，建成首条地铁，这些成就提升了印尼的国家凝聚力和民众自豪感。

相比之下，佐科的竞争对手普拉博沃此前并没有在政府任职的经历，没有国家治理经验。虽然他也强调通过减税刺激经济增长、减少社会不平等现象等，但是分析人士认为，他的竞选纲领缺乏细节支撑，能否真正兑现存在疑问。

继续推进经济建设

佐科在竞选中向选民承诺，如果胜选，除了继续推动大型基础设施建设项目外，还将大力开发人力资本，通过建立更多职业学校为国家发展储备充足的技术人才。他还承诺加快推进“工业4.0”计划，扶植本地制造业，降低印尼经济对大宗商品出口的依赖。在民生方面，他承诺将提高社会福利支出。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员许利平认为，佐科的连任将确保印尼继续奉行稳健的经济政策，印尼经济将呈现平稳发展的态势，基础设施建设的步伐会不断加快，劳动力素质也将得到不断提升，从而使印尼经济的竞争力不断提高。

分析人士认为，在外交方面，印尼将继续实施当前务实的外交政策，并努力提升印尼在本地区和伊斯兰世界的地位以及在国际社会的影响力。

关于今后印尼的对华关系，印尼战略和国际问题研究中心联合创始人林绵基认为，佐科赢得选举表明他获得大多数选民授权，今后在发展对华友好关系上将会更加主动，两国合作将更加深入，关系将更加密切。

未来挑战不容小觑

佐科成功连任后，将于今年10月正式就职，开启他的第二个总统任期。分析人士认为，新政府将面临一系列挑战。

首先，印尼是一个长期面临较大经常账户赤字的新兴经济体，境外资本对维持该国货币和金融市场的稳定性至关重要。近来，印尼资本外流导致其货币印尼盾对美元的汇率大幅贬值，吸引外资也呈现停滞不前之势。如何防范资本外流带来的风险，以及如何吸引更多外资流入，将是新政府亟待解决的重要课题。

其次，在印尼全国约1.27亿劳动人口中，有三分之一处于不充分就业状态。在全球经济增长放缓、不确定性增加的背景下，新政府需要出台更多措施，进一步刺激经济增长，创造更多就业机会。

第三，根据最新计票结果，在4月17日同时举行的国会选举中共有9个政党进入下一届国会。这些政党诉求不一，新国会预计将呈现“碎片化”特征。佐科所在的斗争民主党还需要联合其他几个政党，才能在国会中占据多数。此外，鉴于内阁席位需要在多个政党之间分配，新政府的决策和执政效率将受到一定影响。 （新华社记者余谦梁 郑世波）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)