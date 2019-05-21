原标题：阿迪耐克等170多家美公司致信特朗普 称关税是“灾难”

中新网5月21日电 据外媒报道，当地时间5月20日，包括耐克、阿迪达斯等在内的173家鞋类巨头联名致信美国总统特朗普，希望其能放宽对中国制造的运动鞋的关税。联名信指出，加征关税将“对我们(美国)的消费者、我们的企业和整个美国经济造成灾难性的影响”。

当地时间2018年3月22日，美国总统特朗普在华盛顿签署总统备忘录，表示将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。

据报道，总共173家运动公司联名签署了这份给特朗普的信件，并将其公开至产业交易协会网站。据悉，这封信同时还寄送给了美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯和美国白宫国家经济委员会主任库德洛。

联名信中写道：“我们要求你(特朗普)立刻停止提高关税……在中国商品上提高关税是消费者买单，这场贸易战该结束了。”

据悉，特朗普一直强调中国是付关税的那方，但在本月早些时候，库德洛表示，“双方都需付出代价”。

“我们赚的钱不足以消化这些，”金刚狼世界有限公司全球业务总裁耶普森说，“唯一的办法就是把它传递给消费者。”

美国鞋业经销商及零售商协会表示，关税将使美国消费者每年多付70亿美元(约合484亿元人民币)，对工薪阶层冲击最大。

报道称，提高中国商品关税对美国鞋业影响甚大，2018年，耐克在中国制造26%的服饰以及26%的鞋子；斯凯奇美国公司约65%的产品在中国生产；安德玛公司目前约有18%的产品产自中国。

(责编：冯粒、袁勃)