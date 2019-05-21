中国（河南）—波兰经贸合作交流会在华沙举行

人民网华沙5月20日电（记者 于洋）中国（河南）—波兰经贸合作交流会20日在华沙举行，河南省委副书记喻红秋、中国驻波兰大使刘光源、波兰议会波中议员小组主席柴莱伊等一百多名中波嘉宾出席了本次交流会。

刘光源大使在致辞中表示，近年来，在两国高层的重要引领下，中波关系全面快速发展，特别是两国在共建“一带一路”和“16+1合作”框架下不断深化经贸、人文、地方合作，给两国和两国人民带来了实实在在的好处。其中，河南省与卢布林省交往密切，始发于河南郑州的郑新欧班列在卢布林进入波兰，是中波、中欧间互联互通的重要通道。

喻红秋介绍说，去年河南省对波兰进出口总额增长55.6%，河南与波兰各领域的友好合作关系面临快速发展的重要机遇，河南也正成为中国加速崛起的内陆开放高地。河南将积极推动与波兰各级政府和企业在铁路货运、医疗卫生、农业、基础设施、航空、文化和旅游等领域的合作，实现互利共赢。她强调，河南将打造法治化、国际化、便利化的营商环境，为双方的合作创造更好的条件。

柴莱伊强调，近年来波中高层互访不断，两国关系提升为全面战略伙伴关系，双方经济合作不断加强。波兰积极响应“一带一路”倡议，这给波兰带来了实际的利益，两国通过中欧班列货物贸易增加了80%就是力证。他表示，河南位于中国中心地区，也是最大的运输枢纽之一，与河南的经贸往来对波兰来说至关重要。

据介绍，2017年河南与波兰进出口总额达1.3亿美元，2018年突破2亿美元，连续两年增速都在50%以上。本次交流会由河南省商务厅、河南省人民政府外事办公室、波兰中国总商会、中国贸促会驻波兰代表处主办。

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