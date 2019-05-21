人民网>>国际

英国王室重视网络 女王公开征选"小编" 

2019年05月21日14:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  综合外媒报道，近日，英国女王伊莉莎白二世公开征选网络社交媒体"小编"。皇室开出年薪至少3万英镑的条件，每周休息两天、每年33天带薪特休假，希望招揽人才协助女王管理社交媒体，让全世界持续关注皇室成员动态。

报道说，英国皇室近年来越来越重视社交媒体宣传，近日皇室发出一则招聘启事，要招募一位 "数字通信专员"（Digital Communications Officer）。该职位主要负责协助女王伊莉莎白二世管理社交媒体，维护女王公众形象，让全世界持续关注女王及皇室成员的动态，工作内容看上去和"小编"相似。

启事指出，此职位除了需要管理社交帐号和网站之外，还负责撰写专栏、发布新闻、更新皇室最新消息，以及和皇室成员一起出席各大国际活动，如：皇室婚礼、外交访问等。撰写的文章内容有机会被全世界看见，对应征者来说，将会成为一个非常亮眼的工作经验。

该职位报名截止至5月26日，没有任何学历限制，只要求必须"受过良好教育"。于"数字通信专员"而言，最重要的能力是有成功管理社交媒体的经验，以及分析网络流量、数据的能力，且具备摄影、制作视频的技术，最好拥有在知名公司任职的经历。（老任）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved