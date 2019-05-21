英国王室重视网络 女王公开征选"小编" 

人民网讯 综合外媒报道，近日，英国女王伊莉莎白二世公开征选网络社交媒体"小编"。皇室开出年薪至少3万英镑的条件，每周休息两天、每年33天带薪特休假，希望招揽人才协助女王管理社交媒体，让全世界持续关注皇室成员动态。

报道说，英国皇室近年来越来越重视社交媒体宣传，近日皇室发出一则招聘启事，要招募一位 "数字通信专员"（Digital Communications Officer）。该职位主要负责协助女王伊莉莎白二世管理社交媒体，维护女王公众形象，让全世界持续关注女王及皇室成员的动态，工作内容看上去和"小编"相似。

启事指出，此职位除了需要管理社交帐号和网站之外，还负责撰写专栏、发布新闻、更新皇室最新消息，以及和皇室成员一起出席各大国际活动，如：皇室婚礼、外交访问等。撰写的文章内容有机会被全世界看见，对应征者来说，将会成为一个非常亮眼的工作经验。

该职位报名截止至5月26日，没有任何学历限制，只要求必须"受过良好教育"。于"数字通信专员"而言，最重要的能力是有成功管理社交媒体的经验，以及分析网络流量、数据的能力，且具备摄影、制作视频的技术，最好拥有在知名公司任职的经历。（老任）

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