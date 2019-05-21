专访：合作是解决中美经贸摩擦的唯一正确选择——访巴西瓦加斯基金会法律专家埃万德罗·卡瓦略

“美国最近对价值2000亿美元中国输美商品加征关税的做法，导致中美经贸摩擦升级，有损双方利益，不符合国际社会的普遍期待。双方采取真诚的合作态度，以磋商方式讨论分歧，才是解决中美经贸摩擦的唯一正确选择。”巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略近日在里约热内卢接受新华社记者专访时这样说。

美国政府9日宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。中国13日对原产于美国的部分进口商品调整加征关税措施。

卡瓦略说，美国政府的这一决定“将对中美两国经济和世界经济产生巨大影响，无法让世界相信这是一个合理的、经过周密考虑的、将全球利益放在首位的决定”。他说：“这可能是谈判中的一种策略，但不是对世界经济负责任的态度。”

卡瓦略认为，美国的做法是在以政治来左右经贸。美国政府对中国商品加征关税的决定，其实质是要打压中国经济发展。

“此次贸易摩擦中，我们看到的是，中国一直在以建设性态度与美方进行谈判，力争尽快达成一致，平息争端。但美国则在不断施压，挑起争端，咄咄逼人。美国这样的蛮横态度，足以让世界上其他国家对其产生恐惧。”他说。

在卡瓦略看来，在美国一再威胁之后，中国调整加征关税措施，是对美国单边主义、贸易保护主义的回应。与此同时，中国一直表示希望美方回到双边经贸磋商的正确轨道，争取在相互尊重的基础上达成一个互利双赢的协议。

卡瓦略说，从长远来看，中美贸易摩擦升级将导致全球经济陷入不景气。“解决贸易问题的最佳途径是通过多边平台进行对话协商，世界贸易组织在内的一些国际机构应在解决这些问题上发挥相应作用。应从更合理、更有利于世界的角度来进行谈判，为了世界的明天，美国应采取合作的态度，与中国共同努力，尽快达成一个符合双方利益的协议。”卡瓦略强调。（陈威华 赵焱）

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